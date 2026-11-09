Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
Güncelleme:
7 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku'nun geleceği için kritik bir süreç başladı. Bu sezon 16 maçta yalnızca 1 gol ve 3 asist üreten Belçikalı yıldızın performansını yükseltmesi bekleniyor. Ocak ayına kadar istenen çıkışı gerçekleştirememesi halinde Lukaku ile yolların ayrılması gündeme gelecek. Sarı-lacivertliler, yıldız golcünün yerine üst düzey bir santrfor transfer etmek için alternatifleri değerlendirmeye başladı.

  • Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.
  • Fenerbahçe teknik heyeti, Lukaku'ya kendini kanıtlaması için ocak ayına kadar süre tanıyacak ve bu süreçte onu ilk 11'de değerlendirmeyi planlıyor.
  • Lukaku'nun performansında yükseliş olmaması halinde ocak ayında ayrılık gündeme gelecek, Vedat Muriqi ilk 11'e yerleşecek ve kulüp üst düzey bir santrfor transferi için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken hücum hattındaki planlamalar da şekillenmeye başladı. Sezon başından bu yana beklenen gol katkısını sağlayamayan Romelu Lukaku'nun takımdaki geleceğinin önümüzdeki haftalarda göstereceği performansa bağlı olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli teknik heyetin, Belçikalı futbolcuya kendisini kanıtlaması için ocak ayına kadar fırsat tanıyacağı belirtildi.

LUKAKU'YA SON ŞANS

Fenerbahçe'de teknik heyetin, Romelu Lukaku'yu önümüzdeki lig karşılaşmalarında ilk 11'de değerlendirmeyi planladığı ifade edildi. Ancak 33 yaşındaki santrfordan yalnızca gol atması değil, takımın hücum organizasyonlarına daha fazla katkı sağlaması da bekleniyor. Lukaku'nun bu süreçte göstereceği performans, sezonun ikinci yarısındaki kadro planlamasında belirleyici olacak.

BEKLENEN ÇIKIŞ GELMEZSE VEDAT MURIQI OYNAYACAK

Belçikalı yıldızın performansında yükseliş yaşanmaması durumunda Fenerbahçe'nin hücum hattındaki tercihlerini değiştireceği öne sürüldü. Bu senaryoda Vedat Muriqi'nin ilk 11'e yerleşmesi, Lukaku'nun ise forma rekabetinde geri plana düşmesi bekleniyor. Teknik heyetin, gol yollarındaki verimliliği artırmak için oyuncular arasındaki rekabeti değerlendireceği belirtiliyor.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin, Lukaku'nun performansını ara transfer dönemine kadar yakından takip edeceği ifade edildi. Deneyimli futbolcunun beklenen seviyeye ulaşamaması halinde ocak ayında ayrılık seçeneğinin masaya yatırılacağı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin bu ihtimale karşı transfer çalışmalarını şimdiden başlattığı kaydedildi.

YERİNE A SINIFI GOLCÜ ARANIYOR

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Lukaku ile yolların ayrılması ihtimaline karşı üst düzey bir santrfor arayışına girdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, doğrudan ilk 11'e katkı sağlayabilecek isimleri takip ettiği ve transferde atılacak adımların Belçikalı yıldızın performansına göre şekilleneceği öne sürüldü.

16 MAÇTA SADECE 1 GOL ATTI

Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Toplam 4 gole doğrudan katkıda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, hücum hattında kendisinden beklenen üretkenliği henüz ortaya koyamadı. Belçikalı yıldızın önümüzdeki haftalarda göstereceği performans, hem ilk 11'deki yerini hem de Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyebilir.

★ Okurların en beğendiği yorum
Mehmet Gelmez:kırk pinarda feneri temsil etsin
Tüm yorumlar (7)
İlgili Haberler
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasakAziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldiFenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdiGalatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark ettiFenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı12Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Gelmez:★ Okurların en beğendiği

kırk pinarda feneri temsil etsin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıTalip Konyali:

Lan müptezeller... baştan niye almadınız aaa+ bi santrafor...vadi dolmuş nofrost kalasla vakit harcıyorsunuz...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıOsman A:

Aynı tutumu yattıkları yerden milyonları götüren Mert Hakan ve Kerem efendiye de sergilesene

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıv6bw9dw46m:

ya gönder Allah için şunu yaa şişmiş koşamıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıAhmet Talha Atabey:

yalan haber

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıaldanma10101010101010:

12 YILDIR AYNİ NAKARATLAR İCRAAT YOK BOŞ TANTANA

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de yüksek katlı bina alevlere teslim oldu! 14 kişi hayatını kaybetti

Alevler binayı sardı, bilanço yürek dağladı
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi

Parti parti dolaşıyor! Başkanın yeni rotası belli oldu
Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Tecavüzden suçlu bulundu! Şimdi onu cezaevi kabusu bekliyor
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor

Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
Apple CEO'su Tim Cook, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Dünya devinin CEO'su, Erdoğan'la görüştü
Mersin'de 5 günlük acı bekleyiş sürüyor! 70 yaşındaki kadından hala bir iz yok

Acı bekleyiş 5. gününde sürüyor! Aramadık yer bırakmadılar
Görünüşü nedeniyle eleştirilmişti! Rice'ın eşinin son hali bomba

Onu eleştirenleri bin pişman etti!

Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor14

"Birikim" dediği para için bakın ne kadar çalışmak gerekiyor?
Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü