Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Arca Çorum FK'yi 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

''ALLAH'IM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN''

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada dikkat çeken görüntüler yaşandı. Oyuncularını tek tek tebrik eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, gökyüzüne bakarak "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadelerini kullandığı anlar yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Genç teknik adamın galibiyet sonrası yaşadığı bu içten ve duygusal anlar, kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.