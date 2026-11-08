Kante neden yok, Çorum Fenerbahçe maçında Kante neden yok? Sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

N'Golo Kante, Çorum Fenerbahçe maçında yedekler arasında yer alıyor. Fransız orta saha, Emre Belözoğlu'nun ilk 11 tercihinde yer bulamadı. Maç öncesinde muhtemel 11'de gösterilen Kante'nin yedek kulübesinde başlaması dikkat çekti. İşte Kante'nin durumuna ilişkin bilinenler.

KANTE NEDEN YOK?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçtan önce yaptığı açıklamada Kante’nin neden yedek kaldığını ifade etti

"Geldiğimizden beri süre kısa olsa bile verimli çalışmaya gayret ettik. Elimizde güçlü ve farklı oyunlar oynayabilecek kadro var. Fenerbahçe taraftarının beklediği yüksek kaliteli oyunu en kısa sürede inşa edebileceğimize inanıyorum. Bugün kazanmak ve puan farkını kapatmak adına pragmatik değerlendirmeler yapmak durumundayız. İki gün bile olsa iyi hazırlandık. Oyuncularımız motive. Liverpool maçı ile verilen reaksiyon var. Bu reaksiyonun devam edeceğini düşünüyorum. Hayal ettiğimiz noktaya gelmek için çok önemli büyük bir adımla başlarız."

"Bazıları oynayacak, bazıları oynamayacak. Bazı tercihler fiziksel, bazı tercihler taktiksel. Bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Futbolcuların da anlayabileceğini düşünüyorum, onlarla görüşüyorum. Kim oynarsa oynasın bu bütünlüğü sağlamalıyız. Takım olmalıyız ve camiaya bunu hissettirmeliyiz. N'Golo Kante ile de konuştuk. En iyi 11 ile çıkmaya çalıştık. Kulübemiz güçlü, maçın devamında onlara da ihtiyacımız var."

KANTE SAKAT MI?

Kante'nin sakatlığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Maç kadrosunda yer alan ve yedekler arasında gösterilen Fransız futbolcunun karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olması mümkün.

KANTE CEZALI MI?

Hayır, Kante cezalı değil. Fransız orta saha Çorum FK maçının kadrosunda yer alıyor. Fenerbahçe'de bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen isim Archie Brown.

KANTE YEDEK Mİ?

Evet, Kante Çorum Fenerbahçe maçında yedek. Maç öncesinde muhtemel 11'de yer alması beklenen Kante, Emre Belözoğlu'nun tercihiyle maça kulübede başlıyor.

KANTE KADRODA YOK MU?

Kante Çorum Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alıyor. Fransız futbolcu, yedekler arasında bulunuyor ve maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girebilir.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan yayın yapıyor. Maç, internet üzerinden beIN SPORTS'un dijital platformu TOD'dan da izlenebiliyor.