Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kasımpaşa, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alfred Schreuder'i getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasımpaşa, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alfred Schreuder'i getirdi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı Alfred Schreuder'i getirdi. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine CEO Ceyhun Kazancı ve yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal katıldı.

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine getirilen Alfred Schreuder için imza töreni gerçekleştirdi.

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder'i getirdi. 54 yaşındaki çalıştırıcı için Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ve yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal da katıldı.

Kariyerinde son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Alfred Schreuder, Vitesse ve Barcelona'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Club Brugge, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta teknik direktör olarak çalışan Hollandalı teknik adam, Ajax, Hoffenheim ve Twente'de hem yardımcı antrenörlük hem de teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak27

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Edremit'te kamyon otomobili fabrika duvarına sıkıştırdı! Anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kamyonla duvar arasında kaldılar! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi22

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz49

Özel'den duyanların "Ne alaka" dediği Fatma Betül Sayan hamlesi
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı