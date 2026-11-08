Ognjen Mimovic kimdir? Fenerbahçe'de hiç resmi maça çıkmayan 6,7 milyon euroluk Sırp bek

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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic için Crvena Zvezda'ya 6,7 milyon euro ödedi. Sırp sağ bek, imzanın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti ama sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir maça çıkmadı.

Takımın başına Emre Belözoğlu'nun geçtiği hafta, 22 yaşındaki oyuncu için ayrılık konuşuluyor.

OGNJEN MİMOVİC FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Ognjen Mimovic'in ocaktaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Adı, kulübün gözden çıkardığı oyuncular arasında ekim ayından beri geçiyor; o dönem takımı İsmail Kartal çalıştırıyordu.

Kartal'ın ayrılmasından sonra göreve Emre Belözoğlu geldi. Sözleşmesi 2029'a kadar süren Mimovic, bu sezon da resmi maçlarda süre almadı.

OGNJEN MİMOVİC KİMDİR?

Ognjen Mimovic, sağ bek oynayan Sırp futbolcu. Futbola doğduğu kentin kulübü Metalac Gornji Milanovac'ın altyapısında başladı, oradan Belgrad'a, Crvena Zvezda'nın genç takımlarına geçti.

Profesyonel kariyerinin ilk adımı kiralıktı: 2023'ün başında OFK Beograd'a gönderildi. Crvena Zvezda'ya döndükten sonra 2023-24 sezonunda Sırbistan Süper Ligi'nde forma giydi.

OGNJEN MİMOVİC KAÇ YAŞINDA?

Ognjen Mimovic 22 yaşında. 17 Ağustos 2004'te doğdu.

OGNJEN MİMOVİC NERELİ?

Ognjen Mimovic, Sırbistan'ın Gornji Milanovac kentinde doğdu.

OGNJEN MİMOVİC FENERBAHÇE'YE KAÇA GELDİ?

Ognjen Mimovic, 31 Ocak 2025'te 6,7 milyon euroya Crvena Zvezda'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 2029'a kadar sözleşme imzaladı. İstanbul'da ise uzun kalmadı.

OGNJEN MİMOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye imza attıktan iki hafta sonra Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımına kiralandı ve 2024-25 sezonunun kalanını orada geçirdi. Eylül 2025'te bu kez satın alma opsiyonuyla Pafos'a gitti.

Pafos sezon sonunda opsiyonu kullanmadı, oyuncu da yazın Fenerbahçe'ye döndü. Altyapıdan bu yana oynadığı kulüpler Metalac, Crvena Zvezda, OFK Beograd, Zenit ve Pafos.