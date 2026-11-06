Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile şampiyonluk hedefiyle imza attı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu için imza töreni yapıldı. Törende konuşan Belözoğlu, her zaman hayali olan ve yuvası olarak gördüğü Fenerbahçe'ye bir kez daha gelmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat ile Futboldan Sorumlu Yönetici Cihan Kamer de katıldı. Törende ilk konuşmayı Cihan Kamer gerçekleştirdi. Bir önceki teknik direktör İsmail Kartal'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Kamer, "Kısa bir süreç içerisinde hoca arayışımızda sevgili Emre Belözoğlu ile şampiyonluk yolumuza devam etmeye karar verdik. Uzun senelerdir tanıdığım, çok takdir ettiğim ve güvendiğim bir kardeşim. Aynı zamanda tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız bu konuda kendisine tam destek vermekte. Şampiyonluk yolunda, Emre Belözoğlu ile şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Kamer'in ardından Önder Fırat da, "Emre hocamızın tekrar kendi camiasında olmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Emre hocamız sadece Fenerbahçe'nin evladı değil aynı zamanda donanımı, niteliği, liyakatıyle başarılı olacağına inancımız sonsuz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum" diyerek düşüncelerini paylaştı.

"Bir kez daha yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum"

Heyecan duyduğunu fakat bu heyecana çok da yabancı olmadığını söyleyen sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Hayalini hep taşıdığım formaydı Fenerbahçe. Allah bana bu kulüpte nasiplenmeyi, sportif direktör olmalı, kısa bir süre de olsa teknik direktör olmayı nasip etti. Bir kez daha yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum. Camiamızın beklentilerinin farkındayım. Her dakikasını kıymet bilerek, bu sorumluluğu üstlendim. Bu sorumluluğun bilincinde, 5 sene önceki Emre olmayarak, çok daha kendimi geliştirdiğime inandığım süreçle beraber kulübümüzün başarısı için ekibimle beraber elimizden gelen her şeyi yapmaya karar verdik. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan ve güvenen başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kasımpaşa Spor Kulübü'ne bu ortamı yaşamak adına sağladıkları kolaylık için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

"Dirk Kuyt ile ilgili değerlendirme yapılacak"

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınan galibiyet öncesinde Samandıra'da yalnızca takımla tanışmaya gittiğini ve takımın hazırlığına dair Dirk Kuyt'ın başarı sağladığını söyleyen Belözoğlu, "Mükemmel bir galibiyet oldu. Oyuncu grubumuzun da ihtiyacı vardı. Ben sadece onlarla tanışmaya gittim. Camiamızla alakalı fikirlerimi onlarla paylaştım. Kuyt hocamız ve ekibi takımı 3 gün boyunca maça hazırladı ve motive etti. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların kazandığı bir maçın ardından bir payım olduğunu söylemek doğru olmaz" şeklinde konuştu.

46 yaşındaki teknik adam, teknik ekibinin 12-13 kişiden oluşacağını ve şu anki teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın görevde olup olmamasıyla ilgili değerlendirme sürecinin sürdüğünü söyledi.

"Fenerbahçe için kesinlikle tutku ve kalite net kriterlerdir"

Fenerbahçe'de başarı için ne gerektiğini bildiğini aktaran Belözoğlu, "Ben şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım, formanın hakkını sonuna kadar verdiğim bir sürecim oldu Fenerbahçe'de. Kaptanlık bizim için çok ayrı bir şerefti. Camiamızın ve taraftarımızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için kesinlikle tutku ve kalite net kriterlerdir. İkisinin birleşimi bizim için Fenerbahçe'dir. Kadromuzda kalite fazlasıyla var. Hızlı hareket edeceğiz. Bugün trend olan oyun hız ve kaliteyle oluyor. Bizim de hızlı olmamız lazım. Sonrasında kupalara giden yolun nasıl olduğunu biliyorum. Ekibimle beraber başarılı olacağıma inancım tam" sözlerini dile getirdi.

"100. teknik direktöre 10-15 kupa kazanıp bu işi devretmek isteriz"

Fenerbahçe tarihinin 99. teknik direktörü olmasının hatırlatılması üzerine Emre Belözoğlu, "İnşallah Fenerbahçe'nin 100. hocasını şampiyonluklarla, Avrupa kupalarıyla taçlandırdıktan sonra görürüz. En büyük temennim bu. Bu bir bayrak yarışı. Biz de bu koltuğun ağırlığının farkında buraya geldik. Fenerbahçe camiasının beklediği oyunu oynatmak her teknik direktörün yapması gerekendir. Biz de inşallah 100. teknik direktöre 10-15 kupa kazanıp bu işi devretmek isteriz. Burada kriter ve başarı kupa, bunun farkında geldik" dedi.

"Gelme sebeplerimden biri bu oyuncu grubuna güvenmem oldu"

İmza töreni tarihinin 6 Kasım olduğunun hatırlatılması ve Fenerbahçe'den ayrı kaldığı süreçte dışarıdan nasıl gözlemi olduğunun sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, şu sözleri söyledi:

"Fenerbahçelilerin gönlünde 6 Kasım'ın farklı bir yeri var. Ben Fenerbahçe'yi seçerek hayatımın en doğru kararını verdiğimi düşünüyorum o dönemde. Bu camianın mutluluğunu ve özlemini paylaşmak benim için bir görev oldu. 5 sene önceki Emre değilim. Hayat bazen insana gerçekleri öğretiyor. Hayat bize güvenenlere, inananlara karşı sorumlu hissetmemizi öğretti ama bize güvenmeyenleri anlamayı da öğrendik. Bugün Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu var. Kendimce belirlediğim, gelişimini istediğim yerler var. Bunlar için çalışmaya başladık. Gelme sebeplerimden biri de bu oyuncu grubuna güvenmem oldu. Onların Liverpool maçındaki reaksiyonunu bütün Avrupa'ya gösterdiğini yaşadık. Kaldığımız yerden devam edecek reaksiyon ve oyun için hızlı bir şekilde çalışacağız ve karşılığını alacağız inşallah."

"Arda Turan zorlu şartlarda teknik direktörün nasıl davranması gerektiğini örnek şekilde gösteriyor"

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar ile oynayacakları maça dair ve tarihte ilk kez iki Türk teknik direktörün bu arenada rakip olacağına dair de görüşlerini aktaran Belözoğlu, "Benim için de ayrı bir gurur olacak. Arda, beraber oynadığım, birçok kez milli takımda da forma giymenin nasip olduğu bir arkadaşım. Benim için Arda'nın yer her zaman ayrıdır. Çok güzel işler yapıyor. Yurt dışında ülkemizi temsil ediyor. Çok zorlu şartlar altında bir teknik direktörün nasıl davranması gerektiğini birçok meslektaşımıza örnek bir şekilde gösteriyor. Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak. Kazanmaya çalışacağız. Aramızdaki rekabetten öte bizim için önemli olan tabii ki dostluk olacak o gün de kazanmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımdan, dostlarımdan daha önemli bir şey var; şampiyon olmak için geldik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile dostluklarının Fenerbahçe taraftarlarınca eleştirildiğinin sorulması üzerine ise Emre Belözoğlu, "Doğal olarak arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, geçmişe binaen oluşturduğumuz ilişkiler bizim saygı duymamız gereken bir durum. Her zaman ilişkilerin mesafesine inanmışımdır. Fenerbahçe mevzu olduğunda bu işin mahremiyetini bildiğimden eşimle bile paylaşmadım. O yüzden benim için çok değerli olan böyle bir yeri hiç kimseye değişmem. Fenerbahçeli taraftarların, çocukların mutlu olması için her şeyi yapacağız. Ama Fenerbahçeliliğe yakışır şekilde yapacağız. Arkadaşlarımdan, dostluklarımdan çok daha önemli bir şey var; buraya şampiyonluk için geldik. Rakibimiz benim öz kardeşim de olsa rakibimizdir. Oyuncu grubumuzu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim" yanıtını verdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü, Fenerbahçe ile görüşmelere ne zaman başladığını ise, "Benim çıktığım yolda zirvenin burası olduğunu defalarca söyledim. Hepsini tecrübe bildim. Hazırlandığımız yer burasıydı. Salı günü görüştük. Kasımpaşa kulübü ile de oturduk ve bir karara vardık. Sonra sayın başkanımızla oturduk ve mutabakata vardık" şeklinde açıkladı.

"TFF, MHK dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin haklarını sonuna kadar arayacağım"

Fenerbahçe'nin menfaatleri için TFF ve MHK karşısında da gerektiğinde hak arayışında olacağını söyleyen Emre Belözoğlu, "5 sene önceki Emre değilim dedim ama değişmeyen şeyler de var. TFF dahil olmak üzere, MHK dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin haklarını sonuna kadar aramaya devam edeceğim. Fenerbahçe hakkı olmayan hiçbir şeyi istemez, biz de hakkımız olmayan bir şeyi istemeyiz. Bu makama, koltuğa layık davranmak da zorundayız. Onun da bir sınırı var bence. Herkesle Fenerbahçe'nin menfaati için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Soru-cevap kısmının ardından resmi imzaların atılmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı