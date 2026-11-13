Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim'in sözleriyle yaktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genç teknik adam Emre Belözoğlu, dört günlük iznin ardından Fenerbahçeli oyunculara "Biz her maçımıza kazanmak için çıkacağız. 9 da kapanır 19 da" diyerek yeni dönemin startını verecek. Belözoğlu'nun bu sözleri, Fatih Terim'in Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde söylediği "8 de kapanır, 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" ifadelerini akıllara getirdi.
- Fenerbahçe'de yeni dönemin mottosu "9 da kapanır 19 da" olarak belirlendi.
- Emre Belözoğlu, kalan 23 karşılaşmanın tamamını kazanarak mevcut 19 puana 69 puan eklemeyi ve sezonu 88 puanla tamamlamayı hedefliyor.
- Belözoğlu'nun puan farkından çok saha performansına odaklanacağı ve futbolcularından her maça galibiyet hedefiyle çıkmalarını isteyeceği belirtildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni dönemin mottosunu "9 da kapanır 19 da" olarak belirleyen Emre Belözoğlu, kalan 23 karşılaşmanın tamamını kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takımın mevcut 19 puanına 69 puan daha ekleyerek sezonu 88 puanla tamamlamayı planlayan Belözoğlu, bütün hazırlıklarını galibiyet serisi üzerine kurdu.
"PUAN FARKIYLA İLGİLENMEYECEĞİZ"
Şampiyonluk yarışındaki puan farkından çok sahadaki performansa odaklanacak olan Belözoğlu, futbolcularından her karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkmalarını isteyecek.
Genç teknik adamın ilk antrenmanda oyuncularına "Puan farkıyla ilgilenmeyeceğiz. Biz her maçımıza kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır oynayacağız" sözleriyle seslenmesi bekleniyor. Belözoğlu, taraftarlara hem skor hem de oyun açısından iddialı bir Fenerbahçe izletmeyi amaçlıyor.
FATİH TERİM DE BENZER SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ
Emre Belözoğlu'nun yeni dönem için belirlediği motto, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in geçmişte yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Terim, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde takımının oyunundan ve mücadelesinden memnun olmadığını belirterek "8 de kapanır, 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" ifadelerini kullanmıştı. Belözoğlu'nun "9 da kapanır 19 da" sözleri, Terim'in yıllar önce yaptığı bu açıklamayla benzerlik taşıdı.