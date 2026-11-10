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Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın kulüpteki geleceği merak konusu olmuştu. Hollandalı çalıştırıcı için Aziz Yıldırım'ın teklif ettiği yeni görev ortaya çıktı. İşte detaylar...

  • Fenerbahçe yönetimi, geçici teknik direktörlük görevinin ardından Dirk Kuyt'a altyapıda görev teklif etti.
  • Kuyt, Chris Van Puyvelde önderliğinde başlatılacak altyapı projesinde yer alacak.
  • Başkan Aziz Yıldırım, Kuyt'ın Liverpool karşısındaki 3-2'lik galibiyetteki performansından memnun kaldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçen ve özellikle Liverpool karşısındaki 3-2'lik galibiyetle dikkat çeken Dirk Kuyt için kulüpte yeni bir dönem başlıyor. Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Hollandalı çalıştırıcının geleceği netleşmeye başladı.

ALTYAPI YAPILANMASINDA KRİTİK ROL

Başkan Aziz Yıldırım'ın, 3-2'lik Liverpool zaferindeki performansından memnun kaldığı Dirk Kuyt’ın kulüp bünyesinde kalmasını istediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, altyapıda Chris Van Puyvelde önderliğinde başlatacağı yeni projede Kuyt’a görev teklif ettiği belirtildi. Yapılan plana göre Aziz Yıldırım, Hollandalı futbol adamının tecrübesinden altyapıda faydalanmayı ve genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamasını hedefliyor.

''BAŞKAN İSTERSE KALMAK İSTİYORUM''

Geçici görev sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Fenerbahçe’deki geleceğine ilişkin "Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan ve kulüp istediği sürece burada kalmaya devam etmek isterim. Kulüp için en doğrusu neyse onu yapmalıyız. Bu kulübü çok seviyorum." demişti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Avci:

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