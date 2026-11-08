Çorum Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Çorumspor Fenerbahçe maç kadrosunda kimler var?

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Çorum Fenerbahçe maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının ilk 11'leri ve maç kadrosu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK LİG MAÇI

Çorum Fk maçı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak çıkacağı ilk lig maçı olacak. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirmişti.

ÇORUM FK'DE EKSİKLER

Arca Çorum FK'de sakatlığı bulunan Fredy'nin Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çorum Fenerbahçe maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

ARCA ÇORUM FK İLK 11



FENERBAHÇE İLK 11