Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından başlayan yeniden yapılanma süreci hız kazandı. Teknik direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu'na emanet eden sarı-lacivertli yönetimin, bu kez futbol organizasyonunu güçlendirmek için dünyaca ünlü bir isimle temasa geçtiği ileri sürüldü. İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Francesco Totti'nin İstanbul'a geldiği iddiası, Fenerbahçe'de yeni bir dönemin hazırlığı olarak yorumlandı.

FRANCESCO TOTTI FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELDİ İDDİASI

Sözcü gazetesinin haberine göre, Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, Fenerbahçe ile görüşmeler gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulübün İtalyan futbol adamını futbol yapılanmasında değerlendirmek istediği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.