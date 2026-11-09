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Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı

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Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından genç teknik heyetiyle de dikkat çekti. Belözoğlu ve ekibinin birlikte verdiği fotoğraf, teknik kadronun genç ve dinamik yapısına ilişkin yorumları beraberinde getirdi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Çorum FK'yı 5-0 yenerek Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçını kazandı.
  • Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood ikişer, Oğuz Aydın bir gol attı.
  • Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a düşürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum FK karşısında aldığı farklı galibiyetle yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk sınavını başarıyla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood ikişer gol kaydederken, Oğuz Aydın da bir kez fileleri havalandırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a düşürdü.

GENÇ TEKNİK EKİP DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu'nun teknik ekibiyle birlikte verdiği fotoğraf dikkat çekti. Belözoğlu'nun etrafında toplanan teknik heyetin genç görünümü, futbolseverlerin ilgisini çekti. Fotoğrafı görenler, Fenerbahçe'nin yeni teknik kadrosunu genç ve dinamik bir ekip olarak değerlendirdi.

YENİ DÖNEME 5 GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'deki yeni dönemine farklı bir galibiyetle başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçında takımının hücumdaki etkili performansıyla öne çıktı. Sarı-lacivertliler, Çorum deplasmanında elde ettiği 5-0'lık galibiyetle hem moral buldu hem de zirve yarışında önemli bir üç puanın sahibi oldu.

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYakup ÇAKMAK:

BU FENERBAHÇE ÜÇ HAFTAYA KALIR YADA KALMAZ PUAN KAYBEDECEKTİR DEMEDİ DEMEYİN.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
Haber YorumlarıHülagü:

Okan hoca bunun da amel defterini kapatır. Demedi demeyin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat denizli:

bu adam ilk yarıyı cıkaramaz kuyt kalmalıydı kopmleksi bu antalya ankaragucu kasımpaşa bıle dusuyordu gecen aene

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Haber Yorumları232323:

Teknik ekip genç ama oyuncuların çoğu için son durak.

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