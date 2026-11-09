Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum FK karşısında aldığı farklı galibiyetle yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk sınavını başarıyla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood ikişer gol kaydederken, Oğuz Aydın da bir kez fileleri havalandırdı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a düşürdü.

GENÇ TEKNİK EKİP DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu'nun teknik ekibiyle birlikte verdiği fotoğraf dikkat çekti. Belözoğlu'nun etrafında toplanan teknik heyetin genç görünümü, futbolseverlerin ilgisini çekti. Fotoğrafı görenler, Fenerbahçe'nin yeni teknik kadrosunu genç ve dinamik bir ekip olarak değerlendirdi.

YENİ DÖNEME 5 GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'deki yeni dönemine farklı bir galibiyetle başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçında takımının hücumdaki etkili performansıyla öne çıktı. Sarı-lacivertliler, Çorum deplasmanında elde ettiği 5-0'lık galibiyetle hem moral buldu hem de zirve yarışında önemli bir üç puanın sahibi oldu.

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