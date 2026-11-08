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Çorum Fenerbahçe maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Çorum Fenerbahçe maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk lig maçında Çorum deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, Çorum Fenerbahçe maçının nerede ve hangi statta oynanacağını araştırıyor.

Çorum Fenerbahçe maçı, Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, bugün saat 16.00'da başlayacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının oynanacağı stat ve karşılaşmaya ilişkin bilgiler.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

Çorum Fenerbahçe maçı, Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Arca Çorum FK ev sahibi olacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM ŞEHİR STADYUMU NEREDE?

Çorum Şehir Stadyumu, Çorum kent merkezinde bulunuyor ve Arca Çorum FK'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın biletlerinin tükendiğini ve şehrin maça odaklandığını açıklamıştı.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Fenerbahçe ve Arca Çorum FK 16'şar puanla 6. ve 7. sıralarda yer alıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 4 maçta 9 puan toplayan Çorum FK, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile lige galibiyetle dönmek istiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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