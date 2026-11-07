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Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

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Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki ilk icraatı için harekete geçti. Belözoğlu, antrenmanların dışarıdan izlenmesini engellemek amacıyla tesislerin çevresinin kapatılmasını istedi. Bu talimatın ardından Samandıra'da çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemiyle birlikte Samandıra'da değişim başladı. Sarı-lacivertli takımın başına geçen Belözoğlu'nun ilk taleplerinden biri, antrenman tesislerinin dışarıdan izlenmesini engellemek oldu. Deneyimli teknik adamın isteği doğrultusunda tesislerin çevresinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

İLK İCRAATI SAMANDIRA'NIN ÇEVRESİNİ KAPATTIRMAK OLDU

Alper Yemeniciler'in aktardığı bilgiye göre Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmaların dışarıdan takip edilmesini önlemek için tesislerin etrafının kapatılmasını talep etti. Bu isteğin ardından gerekli çalışmaların başladığı ifade edildi.

ANTRENMANLARIN İZLENMESİNİ İSTEMİYOR

Belözoğlu'nun talebinin temelinde, takımın tesislerde gerçekleştirdiği çalışmaların dışarıdan izlenmesini engellemek bulunuyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün bu isteği, göreve başlamasının ardından Samandıra'da hayata geçirilmeye başlanan ilk düzenlemelerden biri olarak dikkat çekti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrullah Ercan Uzun:

Bir Galatasaraylı olarak çok mutluyum. 0 başarısı olan eski bir adama getirdiler yine başarısız olacağı çok net. Yine fenerliler kandırılıyorlar ama bunun farkında değiller.

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