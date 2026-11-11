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Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

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Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti Haber Videosunu İzle
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
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Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Emre Belözoğlu ile Arda Güler arasında yaptığı karşılaştırmayla dikkat çekti. Arda Güler'i çok beğendiğini söyleyen Özat, futbolculuk açısından tercihini Emre Belözoğlu'ndan yana kullandı. Özat'ın, "Bin kere Emre Belözoğlu derim" sözleri tartışma konusu oldu.

  • Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun günümüzde futbolcu olması halinde Real Madrid'de 200 milyon euro değerine ulaşacağını savundu.
  • Özat, Arda Güler ile Emre Belözoğlu arasında tercih yapması gerekirse futbolcu olarak Emre Belözoğlu'nu seçeceğini söyledi.
  • Özat, Arda Güler'i çok beğendiğini belirterek iki isim arasındaki karşılaştırmayı farklı dönemlerdeki performanslar üzerinden yaptı.

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Ümit Özat, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu karşılaştırdı. İki futbolcunun yeteneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özat, Emre Belözoğlu'nun günümüzde futbol oynaması halinde çok yüksek bir piyasa değerine ulaşacağını savundu.

"REAL MADRID'DE 200 MİLYON EURO..."

Emre Belözoğlu'nun futbolculuk dönemindeki yeteneklerine övgüler yağdıran Ümit Özat, eski takım arkadaşının bugünkü futbol piyasasında çok yüksek bir değere sahip olacağını ileri sürdü.

Özat, "Emre Belözoğlu bugün futbolcu olsa Real Madrid'de 200 milyon euro..." ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"BİN KERE EMRE BELÖZOĞLU DERİM"

Ümit Özat, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i de değerlendirdi. Milli futbolcuyu çok beğendiğini vurgulayan Özat, iki isim arasında tercih yapması gerekirse Emre Belözoğlu'nu seçeceğini söyledi.

Özat, "Arda Güler'i çok beğeniyorum ama bugün, 'Emre mi, Arda mı?' desen futbolcu olarak bin kere Emre Belözoğlu derim." sözleriyle tercihini açıkça ortaya koydu.

SÖZLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ümit Özat'ın Arda Güler ile Emre Belözoğlu arasında yaptığı karşılaştırma, iki futbolcunun farklı dönemlerde ortaya koyduğu performansların yeniden tartışılmasına neden oldu. 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bir lafa bakarım laf mı diye bir söz var ya... ya abicim ibrahimoviç gibi ingiliz ferdinand gibi, roma teknik direktörü gibi, real madridli guti gibi futbol efsaneleri arda ya burdan madride kadar övgü diziyor, bu yaşta böyle futbolcu görmedim dedi roma teknik direktörü. bu kalkmış boş boş konuşuyor.emre iyi olabilir ama arda dünya futbol tarihine girecek inşallah. madridde 4 senedir adamı tutmazlar yoksa. ve bu sene marca dahil tüm basın madridin en iyi oyuncusu diyor ardamıza

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Haber YorumlarıMurat Güler:

Demekki zamanında Real Madrid farkedememis ondan almamış senin gibi zeki adamları yokmuş ekibinde töbe yarabbim töbe

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

futbol oynarken bile öününü göremiyordun lan ardayımı göreceksin boş adam

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