Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

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Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Ümit Özat, Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu karşılaştırdı. İki futbolcunun yeteneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özat, Emre Belözoğlu'nun günümüzde futbol oynaması halinde çok yüksek bir piyasa değerine ulaşacağını savundu.

"REAL MADRID'DE 200 MİLYON EURO..."

Emre Belözoğlu'nun futbolculuk dönemindeki yeteneklerine övgüler yağdıran Ümit Özat, eski takım arkadaşının bugünkü futbol piyasasında çok yüksek bir değere sahip olacağını ileri sürdü.

Özat, "Emre Belözoğlu bugün futbolcu olsa Real Madrid'de 200 milyon euro..." ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"BİN KERE EMRE BELÖZOĞLU DERİM"

Ümit Özat, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i de değerlendirdi. Milli futbolcuyu çok beğendiğini vurgulayan Özat, iki isim arasında tercih yapması gerekirse Emre Belözoğlu'nu seçeceğini söyledi.

Özat, "Arda Güler'i çok beğeniyorum ama bugün, 'Emre mi, Arda mı?' desen futbolcu olarak bin kere Emre Belözoğlu derim." sözleriyle tercihini açıkça ortaya koydu.

SÖZLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ümit Özat'ın Arda Güler ile Emre Belözoğlu arasında yaptığı karşılaştırma, iki futbolcunun farklı dönemlerde ortaya koyduğu performansların yeniden tartışılmasına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com