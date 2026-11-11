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Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var

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Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
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Fenerbahçe'de Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede şampiyonluk yarışındaki puan farkının kapanması halinde yıldız transferleri için kesenin ağzını açma sözü verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerde stoper, orta saha ve kanat transferleri öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

  • Fenerbahçe'de devre arası transfer planlamasında stoper, 6-8 numara orta saha ve kanat oyuncusu takviyesi öncelikli bölgeler olarak belirlendi.
  • Başkan Aziz Yıldırım'ın, takımın zirveyle puan farkını azaltması halinde ocak ayında önemli transferlere onay vereceği öne sürüldü.
  • Transfer bütçesinin büyüklüğü ve kadroya katılacak isimler, ligin ilk yarısında alınacak sonuçlara göre belirlenecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan yeni dönemde transfer planlaması da şekilleniyor. Çorum FK karşısında elde edilen 5-0'lık galibiyet, sarı-lacivertli camiada moralleri yükseltirken Başkan Aziz Yıldırım'ın devre arası için hazırladığı plan ortaya çıktı. Yıldırım'ın, şampiyonluk yarışında zirveyle aradaki farkın azaltılması durumunda önemli transferlere onay vereceği belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN EMRE BELÖZOĞLU'NA GÜVENCE

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede ocak ayı transfer dönemine ilişkin güvence verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin ligin ilk yarısında alacağı sonuçların transfer bütçesinin belirlenmesinde etkili olacağı ifade edildi.

Yıldırım'ın, takımın şampiyonluk yarışına ortak olması ve zirveyle puan farkını azaltması halinde kadroya önemli yıldızları dahil etmek için harekete geçeceği belirtildi.

TRANSFERDE 3 BÖLGE ÖNCELİKLİ

Fenerbahçe yönetiminin devre arasında takviye yapmayı planladığı bölgeler de netleşmeye başladı. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda stoper, 6-8 numara pozisyonlarında görev yapabilen orta saha ve kanat oyuncusu transferlerinin öncelikli olduğu aktarıldı.

Yönetimin, ilk yarı sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda alınacak sonuçları değerlendirdikten sonra transfer bütçesine son şeklini vermesi bekleniyor.

YILDIZ TRANSFERLERİ İÇİN TEK ŞART

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe'nin zirve yarışına güçlü şekilde dahil olması durumunda ses getirecek transfer hamlelerine imza atmayı planladığı öne sürüldü. Başkanın, ilk başkanlık döneminde gerçekleştirdiği önemli transferlere yenilerini eklemek istediği belirtildi. Ancak transfer bütçesinin büyüklüğü ve kadroya katılması düşünülen yıldız isimler henüz netleşmedi. Sarı-lacivertlilerin ocak ayındaki hamlelerinde ligin ilk yarısında ortaya koyacağı performans belirleyici olacak.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasin Açöldüm:

Skriniar ile olmaz adam çok agır arkasına dönemiyor ya..

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