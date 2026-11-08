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Takımı 2-0 öne geçen Emre Belözoğlu'nun gole tepkisi dikkat çekti

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Takımı 2-0 öne geçen Emre Belözoğlu'nun gole tepkisi dikkat çekti
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2-0 öne geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ikinci golün ardından sakinliği dikkat çekti. Genç teknik adamın, ekibiyle birlikte yedek kulübesinde oturup maçı takip etmeye devam ettiği görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'nin konuğu oldu. 

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE İKİ GOL

Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 öne tamamlayarak soyunma odasına büyük bir avantajla girdi.

GOLLERDEN SONRA SAKİNLİĞİNİ KORUDU

Karşılaşmada farkı ikiye çıkaran golün ardından Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun kenardaki duruşu dikkat çekti. Skor üstünlüğüne rağmen sevinç gösterisinde bulunmayan genç teknik adamın, maça olan odağını kaybetmeden ekibiyle birlikte yedek kulübesine çekildiği ve müsabakayı büyük bir sakinlikle takip etmeye devam ettiği gözlendi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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