Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte farklı dönemlerde toplam 4 kez teknik direktörlük görevini üstlenen selefi İsmail Kartal hakkında da konuştu.

"HAK ETTİĞİ İÇİN GELMİŞTİR"

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de defalarca göreve getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Emre Belözoğlu, bu kararların kulüp yönetimlerinin takdirinde olduğunu belirtti.

Belözoğlu, "Bir teknik adamın 4 kere gidip gelmesi, yönetenlerin teveccühüdür, gelen hoca da hak ettiği için gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'IN ARDINDAN GÖREVE GELDİ

Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi. İmza töreninde eski teknik direktörün kulübe verdiği emeklere de değinen Belözoğlu, Kartal'ın Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet ettiğini ve başarılı olmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Belözoğlu, yeni dönemde oyuncu grubuna güvendiğini vurgulayarak sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar ve kupalar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

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