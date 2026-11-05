Zeki Murat Göle istifa etti mi, Zeki Murat Göle gitti mi?

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Kulübe yakın kaynakların iddiasına göre, Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda Zeki Murat Göle'nin A Takım'daki görevine son verildi. Ancak Göle'ye kulüp içinde başka bir görev verilmesinin planlandığı öne sürüldü. İşte Zeki Murat Göle'ye ilişkin iddialar ve Fenerbahçe'nin teknik ekibindeki değişimle ilgili bilinenler.

ZEKİ MURAT GÖLE İSTİFA ETTİ Mİ?

Zeki Murat Göle'nin istifa ettiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Kulübe yakın kaynakların iddiasına göre, Göle'nin A Takım'daki görevine Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda son verildi. Fenerbahçe'den konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

ZEKİ MURAT GÖLE GİTTİ Mİ?

İddialara göre Zeki Murat Göle, Fenerbahçe A Takımı'ndaki görevinden ayrıldı. Ancak Göle'nin kulüpten tamamen ayrılmadığı, kendisine Fenerbahçe bünyesinde başka bir görev verilmesinin planlandığı öne sürüldü.

PAZAR GÜNÜNE KADAR İZİNLİ

İddiaya göre Zeki Murat Göle dahil teknik heyette bulunan bazı isimlerin A Takım ile ilişiği kesildi. Bu isimlerin Pazar gününe kadar izinli sayılacağı, kendilerine Pazartesi günü kulüp içinde başka bir görev verilmesinin planlandığı aktarıldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİ YENİLENİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı. Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte sarı-lacivertli ekibin teknik kadrosunda kapsamlı bir yenilenme süreci başladı. Teknik ekipte yer alacak yeni isimlerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü Arca Çorum FK'nin konuğu olacak. Bu maç, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak çıkacağı ilk lig maçı olacak.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Zeki Murat Göle, uzun yıllardır Fenerbahçe'de görev yapan isimlerden biri. Göle, sarı-lacivertli kulübün A Takım teknik heyetinde yer alıyordu. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte Göle'nin A Takım'daki görevinin sona erdiği iddia edildi.