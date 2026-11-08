Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı

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Süper Lig'in 11. haftasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Arca Çorum FK ile Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 5-0 kazandı.

EDERSON GOLE İZİN VERMEDİ

Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.

İLK GOL FENERBAHÇE'DEN

Konuk ekip, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi.

ÇORUM'DA FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADILAR

Fenerbahçe, ikinci yarıya da golle başladı. 56. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası dışından rakibini çalımlayarak önünü açan İrfan Can Kahveci, kaleyi cepheden gören yerden sağ ayağıyla şık vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE'DEN DÖRDÜNCÜ GOL

Fenerbahçe, 63. dakikada skoru 4-0 yaptı. Ceza alanı içinde son çizgiye hareketlenen Levent'in penaltı noktasının gerisine doğru çıkardığı topa Greenwood sol ayağıyla gelişine vurdu ve yakın direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu.

KAPANIŞI OĞUZ AYDIN YAPTI

Fenerbahçe, 74. dakikada farkı 5'e çıkarttı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yerden ortasında arka direkteki Oğuz Aydın düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 19'a yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 9'a düşürdü. Çorum FK ise 16 puanda kaldı. Milli aranın ardından Fenerbahçe, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Çorum FK, RAMS Başakşehir'e konuk olacak.