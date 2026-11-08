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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı

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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
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Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 yendi ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood, 2'şer golle yıldızlaştı. Bir diğer gol ise Oğuz Aydın'dan geldi.

  • Süper Lig'in 11. haftasında Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Arca Çorum FK'yı 5-0 yendi.
  • Fenerbahçe'nin golleri Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın'dan geldi.
  • Fenerbahçe puanını 19'a yükseltirken Çorum FK 16 puanda kaldı; lider Galatasaray ile puan farkı 9 oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Arca Çorum FK ile Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 5-0 kazandı.

EDERSON GOLE İZİN VERMEDİ

Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.

İLK GOL FENERBAHÇE'DEN

Konuk ekip, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi.

ÇORUM'DA FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADILAR

Fenerbahçe, ikinci yarıya da golle başladı. 56. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası dışından rakibini çalımlayarak önünü açan İrfan Can Kahveci, kaleyi cepheden gören yerden sağ ayağıyla şık vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE'DEN DÖRDÜNCÜ GOL

Fenerbahçe, 63. dakikada skoru 4-0 yaptı. Ceza alanı içinde son çizgiye hareketlenen Levent'in penaltı noktasının gerisine doğru çıkardığı topa Greenwood sol ayağıyla gelişine vurdu ve yakın direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu.

KAPANIŞI OĞUZ AYDIN YAPTI

Fenerbahçe, 74. dakikada farkı 5'e çıkarttı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yerden ortasında arka direkteki Oğuz Aydın düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 19'a yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 9'a düşürdü. Çorum FK ise 16 puanda kaldı. Milli aranın ardından Fenerbahçe, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Çorum FK, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Çağlar söyüncü ve cengiz ünderi de tebrik etmek gerekir maçın 5-0 olmasında sundukları katkıdan dolayı biri defansta topu izliyor diğeri rakip ceza sahasında topu almamak için adeta köşe bucak kaçıyor

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Haber Yorumlarıahmet taştan:

Çorumuda bi zahmet yensin

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Haber YorumlarıEmin Ustun:

şükür ya efsane geri döndü

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Haber Yorumlarımustafaerkaya66:

gol olup yağdığı takımda Çorumspor

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