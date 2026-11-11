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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi Kuyt ile yolların ayrılmasıyla başladı

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi Kuyt ile yolların ayrılmasıyla başladı
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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Dirk Kuyt ile yola devam etmeme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, daha önce 1. Yardımcı Antrenör ve futbol A takımı sorumlusu olarak çalışan Kuyt için teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Yardımcı Antrenör Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Kuyt için bir de teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'de sezon öncesi 1. Yardımcı Antrenör olarak göreve getirilen ve kısa süre önce Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası futbol A takımı sorumlusu olarak çalışan Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı.

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte Kuyt ile yapılan görüşmeler sonrası Hollandalı çalıştırıcıyla yola etmeme kararı alındı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından Dirk Kuyt için teşekkür mesajı paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Dirk Kuyt. Sarı lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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