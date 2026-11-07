Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki çalışmalarına da değinen Belözoğlu, eski takım arkadaşının zorlu koşullara rağmen başarılı işler yaptığını vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, "Çok zorlu şartlarda birçok meslektaşımıza nasıl davranması gerektiğini, nasıl çalışılacağını gösteriyor" diyerek Turan'a övgüde bulundu.

"REKABETTEN ÖTE DOSTLUK OLACAK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaya ilişkin beklentilerini de paylaşan Emre Belözoğlu, Arda Turan ile aralarındaki dostluğun saha içindeki rekabetten etkilenmeyeceğini ancak iki takımın da galibiyet için mücadele edeceğini belirtti. Belözoğlu, "Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak. O da, ben de kazanmak için çalışacağız. Rekabetten öte dostluk olacak ama kazanmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Güzel bir maç, güzel bir tevafuk olacak" dedi.