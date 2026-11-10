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Fenerbahçe ve Shakhtar'ın teknik hocaları Eyüp Sultan'da namaz sonrası salep içtiler

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Fenerbahçe ve Shakhtar'ın teknik hocaları Eyüp Sultan'da namaz sonrası salep içtiler Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe ve Shakhtar'ın teknik hocaları Eyüp Sultan'da namaz sonrası salep içtiler
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Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk'in teknik hocaları Emre Belözoğlu ile Arda Turan, Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra birlikte salep içti. İki teknik adamın salep aldığı kadın girişimci Gülistan Çetinkaya'nın paylaştığı o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk takımlarının teknik hocaları Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra birlikte salep içti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

25 Kasım 2026'da Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması öncesi Shakhtar Donetsk Takımı Teknik Hocası Arda Turan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Teknik Hocası Emre Belözoğlu, bugün sabah saatlerinde Eyüp Sultan Camii'nde namaz kıldı. Arda Turan ve Emre Belözoğlu, namaz sonrası salep birlikte salep içti. İki başarılı teknik direktörün salep aldığı kadın girişimci Gülistan Çetinkaya, o anları anlattı.

"Sabah namazı kılmaya geliyorlar, onları uzun zamandır beri tanıyorum"

Salep satışı yapan Gülistan Çetinkaya, "Onları gördüğümde şaşırmadım, onları tanıyorum. Aramızda güzel bir muhabbet var, kardeşlerimizle beraber. Sabah namaz kılmaya geliyorlar, onları uzun zamandır beri tanıyorum. Ben 31 yıldan beri burada esnaflık yapıyorum. Tezgahımız 24 saat açık, herkese hizmet veriyoruz. Ben şaşırmadım, çok güzel bir duygu. Gençler sabah namazına geldiler, saleplerini içtiler, gittiler. Allah kabul etsin. Ben sabah saat 05.00'te geliyorum, 08.00'de oğlum geliyor" dedi. Gülistan Çetinkaya'nın iki teknik adamın tezgahından salep aldığı anları paylaştığı görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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