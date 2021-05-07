EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HABERLERİ

Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Alınan bilgiye göre, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında 5 Nisan Mahallesi'nde çeşitli olaylardan suç kaydı bulunan Y.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Iraklı şüpheli sınır dışı edilecek
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Son dakika haberleri | Artvin'de trafik polislerinden "Trafik Haftası'na" özel klip
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla kamera karşısına geçerek, anlamlı bir video klip ile sürücüler bilgilendirdi.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü Konya'da yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Seceattin B'yi yürütülen çalışma neticesinde saklandığı evde yakaladı.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri suya geri bırakıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Son dakika haberleri | Polis memurunun balıkları kurtarmak için zamanla yarışı
Son dakika haberleri... Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, kaçak avlanan canlı ince kefali balıklarını tekrar doğal yaşam alanlarına bırakmak için adeta zamanla yarıştı.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Adana'da Nisan ayında bin 636 araç trafikten men edildi
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Nisan ayı içerisinde toplam 287 bin 734 araç kontrol edildi.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Silah kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan öğretmenin tabanca yapımı için atölye kurduğu iddiası
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Adana merkezli Hatay, Gaziantep, Tokat ve Ordu'da 27 Nisan'da düzenlediği ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Adana'da yakalanan 22 firari hükümlü cezaevine gönderildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Son Dakika | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Tire'de jandarma trafik timleri, servis sürücüleri ve işçileri bilgilendirdi
Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere "Yaya Önceliği, Hız limitleri ve Emniyet Kemeri" kullanımıyla ilgili bilgi verdi, broşür dağıttı.
Emniyet Müdürlüğü - Dün
Son dakika haberi! Kastamonu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Emniyet Müdürlüğü - Dün
Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında yakalanan 5 şüpheli adliyede
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekiplerince şirkette yetkili konumda çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.