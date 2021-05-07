EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HABERLERİ

Emniyet Müdürlüğü - Bugün

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Nisan ayı içerisinde toplam 287 bin 734 araç kontrol edildi.