EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HABERLERİ
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Emniyet Müdürlüğü Haberleri

Emniyet Müdürlüğü haber, Emniyet Müdürlüğü son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Alınan bilgiye göre, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında 5 Nisan Mahallesi'nde çeşitli olaylardan suç kaydı bulunan Y.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Iraklı şüpheli sınır dışı edilecek
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Son dakika haberleri | Artvin'de trafik polislerinden "Trafik Haftası'na" özel klip
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla kamera karşısına geçerek, anlamlı bir video klip ile sürücüler bilgilendirdi.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü Konya'da yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Seceattin B'yi yürütülen çalışma neticesinde saklandığı evde yakaladı.
Emniyet Müdürlüğü: Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleriEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri

Emniyet Müdürlüğü: Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı

Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri suya geri bırakıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Emniyet Müdürlüğü: Otomobil hızla çarptı, öldü sanılırken şaşırtan görüntüler yaşandıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Otomobil hızla çarptı, öldü sanılırken şaşırtan görüntüler yaşandı

Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Son dakika haberleri | Polis memurunun balıkları kurtarmak için zamanla yarışı
Son dakika haberleri... Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, kaçak avlanan canlı ince kefali balıklarını tekrar doğal yaşam alanlarına bırakmak için adeta zamanla yarıştı.
Son dakika haber! ESKİŞEHİR - 20 yıllık polis memuru, çocukların gönlüne gölge oyunuyla ulaşıyor
Emniyet Müdürlüğü: Kumar baskınında yakalan 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası kesildiEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Kumar baskınında yakalan 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası kesildi

Emniyet Müdürlüğü: Aydın'da '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleriEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Aydın'da '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri

Emniyet Müdürlüğü: Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü: DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildiEmniyet Müdürlüğü - Bugün

DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü: İzmir'de evi uyuşturucu imalathanesine dönüştürmüşlerEmniyet Müdürlüğü - Bugün

İzmir'de evi uyuşturucu imalathanesine dönüştürmüşler

Emniyet Müdürlüğü: Son dakika haber! ESKİŞEHİR - 20 yıllık polis memuru, çocukların gönlüne gölge oyunuyla ulaşıyorEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Son dakika haber! ESKİŞEHİR - 20 yıllık polis memuru, çocukların gönlüne gölge oyunuyla ulaşıyor

Emniyet Müdürlüğü: Bağcılar Emniyeti suçlulara nefes aldırmıyorEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Bağcılar Emniyeti suçlulara nefes aldırmıyor

Emniyet Müdürlüğü: DRONE - 'Tam kapanma'nın birinci haftasında sakinlik yaşanıyorEmniyet Müdürlüğü - Bugün

DRONE - "Tam kapanma"nın birinci haftasında sakinlik yaşanıyor

Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Adana'da Nisan ayında bin 636 araç trafikten men edildi
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Nisan ayı içerisinde toplam 287 bin 734 araç kontrol edildi.
Emniyet Müdürlüğü: Düzce'de korona virüs denetimleri sürüyorEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Düzce'de korona virüs denetimleri sürüyor

Emniyet Müdürlüğü: Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Çelik kasadan ve bavuldan silah çıktı

Emniyet Müdürlüğü: İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonuEmniyet Müdürlüğü - Bugün

İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

Emniyet Müdürlüğü: Araçla market alışverişine af yokEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Araçla market alışverişine af yok

Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Silah kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan öğretmenin tabanca yapımı için atölye kurduğu iddiası
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Adana merkezli Hatay, Gaziantep, Tokat ve Ordu'da 27 Nisan'da düzenlediği ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Emniyet Müdürlüğü: Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildiEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü: Silah kaçakçılarının öğretmen lideri, uzaktan eğitimi fırsat bilip daha çok üretim yapmışEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Silah kaçakçılarının öğretmen lideri, uzaktan eğitimi fırsat bilip daha çok üretim yapmış

Emniyet Müdürlüğü: Kumar baskınında uyuyor numarası yaparak kurtulabileceğini düşünse de başarılı olamadıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Kumar baskınında uyuyor numarası yaparak kurtulabileceğini düşünse de başarılı olamadı

Emniyet Müdürlüğü: Adana'da firarilere operasyonda 22 kişi yakalandıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Adana'da firarilere operasyonda 22 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Adana'da yakalanan 22 firari hükümlü cezaevine gönderildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
Emniyet Müdürlüğü: AFYONKARAHİSAR - Sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira cezaEmniyet Müdürlüğü - Bugün

AFYONKARAHİSAR - Sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü: Beşiktaş'ta genç polis, sürat motoruyla yaptığı kazada hayatını kaybettiEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Beşiktaş'ta genç polis, sürat motoruyla yaptığı kazada hayatını kaybetti

Emniyet Müdürlüğü: Tabanca merakı öğretmeni silah kaçakçısı yaptıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Tabanca merakı öğretmeni silah kaçakçısı yaptı

Emniyet Müdürlüğü: Son dakika: Polis kumar evlerine koçbaşıyla girdiEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Son dakika: Polis kumar evlerine koçbaşıyla girdi

Emniyet Müdürlüğü: Çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü: İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kameradaEmniyet Müdürlüğü - Bugün

İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada

Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Son Dakika | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Emniyet Müdürlüğü: ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİEmniyet Müdürlüğü - Bugün

ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Emniyet Müdürlüğü - Bugün
Tire'de jandarma trafik timleri, servis sürücüleri ve işçileri bilgilendirdi
Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere "Yaya Önceliği, Hız limitleri ve Emniyet Kemeri" kullanımıyla ilgili bilgi verdi, broşür dağıttı.
Emniyet Müdürlüğü: EYÜPSULTAN'DA OTO YIKAMA DÜKKANINDA RUHSATSIZ SİLAH SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDIEmniyet Müdürlüğü - Bugün

EYÜPSULTAN'DA OTO YIKAMA DÜKKANINDA RUHSATSIZ SİLAH SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü: İznik polisinden hırsızlara ve dolandırıcılara geçit yokEmniyet Müdürlüğü - Bugün

İznik polisinden hırsızlara ve dolandırıcılara geçit yok

Emniyet Müdürlüğü: Son dakika haberi: Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Son dakika haberi: Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü: Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye 106 bin 250 TL cezaEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye 106 bin 250 TL ceza

Emniyet Müdürlüğü: Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü: Baskında tuvalete ve tezgah altına saklanan adamlar ortaya tuhaf görüntüler çıkardıEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Baskında tuvalete ve tezgah altına saklanan adamlar ortaya tuhaf görüntüler çıkardı

Emniyet Müdürlüğü: KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza kesildiEmniyet Müdürlüğü - Bugün

KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü: Dörtyol'da 'Tam Kapanma' denetimleri sürüyorEmniyet Müdürlüğü - Bugün

Dörtyol'da "Tam Kapanma" denetimleri sürüyor

Emniyet Müdürlüğü - Dün
Son dakika haberi! Kastamonu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Emniyet Müdürlüğü - Dün
Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında yakalanan 5 şüpheli adliyede
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekiplerince şirkette yetkili konumda çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyet Müdürlüğü: MUŞ VARTO'DA YAPILAN DENETİMLERDE İKİ MANDIRA MÜHÜRLENDİEmniyet Müdürlüğü - Dün

MUŞ VARTO'DA YAPILAN DENETİMLERDE İKİ MANDIRA MÜHÜRLENDİ

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Şu an buradasınız: Emniyet Müdürlüğü Haberleri | Emniyet Müdürlüğü Haber - Haberler - Emniyet Müdürlüğü haberleri, son dakika emniyet müdürlüğü haber ve gelişmeleri burada. Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
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