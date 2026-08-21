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Taşova'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Broşürlü Uyarı

Taşova'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Broşürlü Uyarı
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Amasya Taşova'da polis, halk pazarında broşür dağıtarak vatandaşları kendini savcı, polis veya asker olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı uyardı ve bu tür durumlarda 112'ye başvurulmasını istedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, halk pazarında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtarak telefon dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu.

Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde kurulan halk pazarında stant açtı.

Pazardaki vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen polis ekipleri, kendilerini savcı, polis veya askeri personel olarak tanıtarak telefonla altın ve para talep eden kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kamu görevlilerinin hiçbir şekilde vatandaşlardan para veya altın talebinde bulunamayacağını vurgulayan ekipler, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın polis merkezine başvurulması gerektiğini belirtti.

Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerde ise şu uyarılara yer verildi:

"Polis, asker, hakim, savcı sizden para veya altın istemez. Dolandırıcıların arka fonda telsiz sesleriyle sizi arayıp, 'Hesabınız ve kimlik bilgileriniz çalındı, hesabınızı dolandırıcılar ele geçirdi. Adınız veya banka hesabınız terör örgütüne karıştı' gibi senaryolar üreterek sizden para ve altın isteyenlere kesinlikle inanmayın. Bu durumlarda vatandaşlarımız hiç çekinmeden emniyet müdürlüğümüze başvurabilir."

Kaynak: AA
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