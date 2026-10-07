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Hırsızlıktan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Antakya'da yakalanıp tutuklandı

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Hırsızlıktan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Antakya'da yakalanıp tutuklandı Haber Videosunu İzle
Hırsızlıktan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Antakya'da yakalanıp tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Antakya’da yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, “Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö. isimli şahıs Antakya’da yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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