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Ardahan'da Polisten Vatandaşlara Kapsamlı Bilgilendirme

Ardahan'da Polisten Vatandaşlara Kapsamlı Bilgilendirme
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Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; Aile İçi Şiddet, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar, Bağımlılık ve Dolandırıcılık konularında vatandaşlara önemli bilgiler verildi.

Vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, aile içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar ve alınabilecek hukuki tedbirler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Çalışmalar kapsamında ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumarın bireyler ve aileler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Vatandaşlara, internet ortamında gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin maddi ve manevi kayıplara neden olabileceği anlatıldı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda da bilgilendirme yapan ekipler, özellikle gençlerin ve ailelerin bağımlılık türlerine karşı bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Polis ekipleri, son dönemde artış gösteren telefon ve internet dolandırıcılığı olaylarına karşı da vatandaşları uyardı. Kendilerini polis, savcı, asker veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, vatandaşlardan kişisel bilgilerini ve banka hesap bilgilerini kimseyle paylaşmamaları istendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme çalışmasında, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin yanı sıra toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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