Antalya'da Suç Operasyonu: 275 Tutuklama

Antalya genelinde Emniyet Müdürlüğü birimlerince son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 275 şahıs tutuklandı.

Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık suçları başta olmak üzere gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda; bin 921 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 275 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan denetim ve uygulamalarda; 19 otomobil ve motosiklet, 37 adet silah, 28 adet kesici alet ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. Bununla birlikte 4 işletmeye idari yaptırım kararı, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 23 şahsa idari işlem ile toplamda 265 şahsa idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı