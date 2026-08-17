Haberler

Dörtyol’da aranan hükümlü yakalandı

Dörtyol’da aranan hükümlü yakalandı Haber Videosunu İzle
Dörtyol’da aranan hükümlü yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. M.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a gitti!
Ederson sonunda muradına eriyor

Sonunda muradına erdi
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Gözaltına alınan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında karar verildi
İBB Davası'nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim; nasıl, niye yapılır, bilmiyorum

İBB davasında savunma yapan Ercan Saatçi aylık gelirini açıkladı

Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada

Telefonda ikna etti! Cimbom'un yeni yıldızı Erzurum'da sahada olacak
İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

Icardi'ye yeni talip! Yine turnayı gözünden vuracak