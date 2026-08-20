Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Yaşar atandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Amiri Mustafa Yaşar atandı.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Şube Müdürü olarak görevlendirilmesinin ardından Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Amiri Mustafa Yaşar atandı. Yaklaşık 1 yıldır Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde Başkomiser olarak görev yapan Mustafa Yaşar, geçtiğimiz aylarda terfi ederek Emniyet Amiri rütbesine yükselmişti. Yaşar, ilçede yürüttüğü görevin ardından İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Trafik denetimlerinin de kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yaşar, "Kask, emniyet kemeri, sürücü belgesi gibi denetimlerimiz aynı şekilde devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı