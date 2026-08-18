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Trabzon'da Emniyet Bahçesine İHA Düştü

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- Vali Tahir Şahin: "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olmamıştır" "Konuyla ilgili etraflıca soruşturma başlatılmış olup, olay yeri inceleme ekiplerimiz inceleme yapıyor"
VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine ilk belirlemelere göre insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim düştüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine ilk belirlemelere göre İHA olduğu değerlendirilen bir cisim düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup park halindeki üç araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından ilgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

"Hava aracının menşei ile ilgili inceleme bittikten sonra bilgi verilecek"

Vali Tahir Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 19.00 sıralarında Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine hava aracı olduğu değerlendirilen cismin düştüğünü ifade ederek, "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olmamıştır." dedi.

Park halindeki bazı araçlarda hasar oluştuğunu belirten Şahin, "Konuyla ilgili etraflıca soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz inceleme yapıyor. Hava aracının menşei ile ilgili inceleme bittikten sonra sizlere de bilgi verilecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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