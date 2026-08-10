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Konya Cezaevi'nde isyan iddiası doğru mu?

Konya Cezaevi'nde isyan iddiası doğru mu?
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Konya Cezaevi'nde isyan iddiası doğru mu? Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı ve ölü ile yaralıların bulunduğu yönündeki asılsız paylaşımlar gündem oldu. Konya Emniyet Müdürlüğü iddiaları yalanlarken, soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "isyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklinde yapılan asılsız paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ise cezaevinde isyan çıktığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Emniyet tarafından yapılan bilgilendirmede, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan benzeri herhangi bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ve internet sitelerinde cezaevinde isyan çıktığına ilişkin iddiaların yer aldığı ifade edildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Söz konusu haber ve paylaşımların gerçeğe aykırı olduğunun vurgulandığı açıklamada, cezaevinde isyan gibi bir durumun bulunmadığı ve bu nedenle söz konusu haberlerin doğruluğunun olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, devletin yetkili kurumları tarafından bu tür dezenformasyonlara yönelik gerekli inceleme ve takip çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "İsyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklinde gerçeğe aykırı paylaşımlar yapılması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanması ve adli işlemlerinin yürütülmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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