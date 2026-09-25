Kars'ta emniyet ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi

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Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri ile öğrenci servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından okul çevreleri ve güzergahlarında denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kontrollerde, okul çevresindeki güvenlik tedbirleri gözden geçirildi.

"Öğrenci servisleri tek tek kontrol edildi"

Trafik ekipleri tarafından ise öğrencilerin okula geliş ve dönüşlerinde güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla okul servis araçları denetlendi. Servis araçlarının trafik kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik gerekli kontroller yapıldı.

Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini tehdit edebilecek durumlara karşı denetimlerini gerçekleştirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, çocuk ve gençlerin eğitimlerini huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerine eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı