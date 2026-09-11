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Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden sahte internet sitelerinden alışveriş uyarısı

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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, sahte internet siteleri üzerinden yapılabilecek alışveriş konusunda uyarıda bulundu.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, sahte internet siteleri üzerinden yapılabilecek alışveriş konusunda uyarıda bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, internet arama motorlarında "Ücretli sponsorlu reklam" etiketiyle üst sıralarda yer alan internet sitelerinden sipariş verilmeden önce sitenin güvenilirliğinin kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Sahte ve dolandırıcı internet sitelerinin gerçek çiçekçi firmalarının isimlerini, logolarını, internet sitesi tasarımlarını ve ürün fotoğraflarını taklit ederek güvenilir bir firma izlenimi oluşturabildiği anlatılan açıklamada, bir internet sitesinin arama sonuçlarında üst sıralarda yer almasının veya sponsorlu reklam olarak gösterilmesinin güvenilir olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.

Vatandaşların sipariş vermeden önce internet sitesinin adresi ile firma ve iletişim bilgilerini kontrol etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şüpheli durumlarda ödeme yapılmadan önce firmanın doğrudan aranarak sipariş verilen internet sitesinin kendilerine ait olup olmadığının doğrulanması tavsiyesinde bulunuldu.

Sahte internet sitelerine girilen kişisel ve kredi kartı bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği, bu bilgilerin izinsiz işlemlerde kullanılabileceği ve maddi kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, vatandaşlara çiçek siparişlerini mümkün olduğunca bildikleri ve güvendikleri firmaların resmi internet siteleri üzerinden vermeleri önerildi.

Kaynak: AA
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