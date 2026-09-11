Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunanan M.K'yi (30) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA