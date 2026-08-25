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Narkotik köpek Naz emekli oldu: Duygusal veda

Narkotik köpek Naz emekli oldu: Duygusal veda
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde narkotik operasyonlarında görev yapan köpek Naz, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı. Polis memurları, Naz için duygusal bir veda töreni düzenledi ve son görevini top oynayarak gerçekleştiren Naz'a emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Naz, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Erzincan'da narkotik operasyonlarında görev aldığı süre boyunca önemli katkılar sağlayan Naz, üstün performansı, özverisi ve sadakatiyle teşkilatın gönlünde özel bir yer edindi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memurları Naz'a duygulandıran bir veda düzenledi. Son kez şüpheli bir çantayı arayan Naz'a polis memurları sürpriz yaparak oynaması için top attı. Narkotik köpek Naz, toplarla oynayarak son görevini yerine getirdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından Naz'ın emekliliğiyle ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Birlikte Nice Görev, Şimdi Güzel Bir Veda... Erzincan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde görev yapan, operasyonlarımızın sessiz kahramanı narkotik köpeğimiz Naz, görev süresince gösterdiği üstün performans, özveri ve sadakatiyle teşkilatımızın gönlünde özel bir yer edindi. Görev süresince birlikte yaşanan nice anı, başarı ve güzel hatıranın ardından Naz'a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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