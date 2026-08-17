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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 55 gram metamfetamin, 2 kilo 820 gram sıvı metamfetamin ve 600 gram kimyasal sıvı ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malatya'ya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde getirdiği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Malatya'ya yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında belirlenen iki şüphelinin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda iki kilo 55 gram metamfetamin, iki kilo 820 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 600 gram kimyasal sıvı ele geçirildi.

Operasyonda hedef konumunda bulunan iki şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
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