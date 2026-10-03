Iğdır Valisi Taşolar, yeni İl Emniyet Müdürü Erarslan Er'e iadeiziyarette bulundu

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Iğdır'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Erarslan Er, Vali M. Fırat Taşolar'ı ağırladı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Erarslan Er'e iadeiziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Vali Taşolar, kurum girişinde İl Emniyet Müdürü Erarslan Er ve emniyet personeli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Taşolar ile İl Emniyet Müdürü Erarslan Er makamda bir süre görüştü. Ziyarette kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı