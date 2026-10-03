Haberler

Iğdır Valisi Taşolar, yeni İl Emniyet Müdürü Erarslan Er'e iadeiziyarette bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Valisi Taşolar, yeni İl Emniyet Müdürü Erarslan Er'e iadeiziyarette bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Erarslan Er'e iadeiziyarette bulundu. Emniyet Müdürlüğü binasında karşılanan Taşolar, Er ile makamda görüşerek kentteki güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

Iğdır'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Erarslan Er, Vali M. Fırat Taşolar'ı ağırladı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Erarslan Er'e iadeiziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Vali Taşolar, kurum girişinde İl Emniyet Müdürü Erarslan Er ve emniyet personeli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Taşolar ile İl Emniyet Müdürü Erarslan Er makamda bir süre görüştü. Ziyarette kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti

Ne yapıyorsunuz Simge Hanım?

Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok

Olan bitene daha fazla dayanamadı: Lig nasıl devam edecek?

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj

Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim
Edin Dzeko milli takıma veda etti! Takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı gezdi

Bir devir resmen sona erdi! Sevenleri kahroldu