Iğdır Valisi Taşolar, yeni İl Emniyet Müdürü Erarslan Er'e iadeiziyarette bulundu

Iğdır Valisi Taşolar, yeni İl Emniyet Müdürü Erarslan Er'e iadeiziyarette bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Erarslan Er'e iadeiziyarette bulundu. Emniyet Müdürlüğü binasında karşılanan Taşolar, Er ile makamda görüşerek kentteki güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi.
Iğdır'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Erarslan Er, Vali M. Fırat Taşolar'ı ağırladı.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Erarslan Er'e iadeiziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Vali Taşolar, kurum girişinde İl Emniyet Müdürü Erarslan Er ve emniyet personeli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Taşolar ile İl Emniyet Müdürü Erarslan Er makamda bir süre görüştü. Ziyarette kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı