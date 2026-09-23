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FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan öğretmen Muğla Ortaca'da yakalandı

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FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan öğretmen Muğla Ortaca'da yakalandı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmada, örgüt üyeliğinden aranan şahıs yakalandı. Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen, Ortaca'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen H. A. isimli şahıs Ortaca ilçesinde yakalandı. H.A. isimli FETÖ üyesi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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