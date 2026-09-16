Haberler

Kumluca'da Emniyet Müdürü Gözetici görevine başladı

Kumluca'da Emniyet Müdürü Gözetici görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. sınıf Emniyet Müdürü Bülent Cumhur Gözetici görevine başladı.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. sınıf Emniyet Müdürü Bülent Cumhur Gözetici görevine başladı.

Gözetici, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i ziyaret ederek, ilçe hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Güneş, Gözetici'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Vatandaşın huzur ve güveni için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılması gerektiğini belirten Güneş, Kumluca'nın sakin bir şehir olduğunu ancak tarım ve turizm potansiyeli dolayısıyla sürekli nüfus yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA
Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında can pazarı
Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı belli oldu! Abant Gölü'nün güvenliği Teğmen Nevin Saygılı'ya emanet edildi

Bir ilk daha! Bolu'nun karakol komutanı artık bir kadın
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerden vazgeçmedik

Rusya'dan müzakere sinyali! Lavrov iki formülü açıkladı
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı