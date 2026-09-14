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Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan, tutuklandı

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan, tutuklandı
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2 KİŞİ TUTUKLANDIVan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile eşinin yakını Muhammet Sait Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile eşinin yakını Muhammet Sait Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan, MASAK raporlarında adı geçen ve İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. ile altınların bulunduğu ev sahibi S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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