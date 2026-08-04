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Muğla'da Temmuz Ayında Uyuşturucu Operasyonu: 29 Tutuklama

Muğla'da Temmuz Ayında Uyuşturucu Operasyonu: 29 Tutuklama
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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayında düzenlediği operasyonlarda 243 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve hassas teraziler ele geçirildi. 29 kişi tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayı boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 243 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında 29 kişi tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda 9 kilo 199 gram esrar, 947 gram skunk, 211 gram metamfetamin, 149 gram kokain, 71 gram bonzai, 1.886 adet sentetik ecza, 492 adet ekstazi hap, 33 kök kenevir ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 243 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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