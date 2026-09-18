GÜNCELLEME - Pakistan'da cami yakınındaki bombalı saldırılarda en az 16 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında düzenlenen bombalı saldırılarda en az 16 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürü Zülfikar Hamid, Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin girişinde bir cami yakınında patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtti.

Hamid, saldırının ardından teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve çatışma esnasında yerleşke içerisinde ikinci bir bombalı saldırının gerçekleştiğini kaydetti.

Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürlüğü ise çatışmada aralarında bir keskin nişancı ve intihar saldırganının da bulunduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5'i polis olmak üzere en az 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, yaralanan 50'den fazla kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.

Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA