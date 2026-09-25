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Gaziantep İslahiye'de yağma suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı

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Gaziantep İslahiye'de yağma suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yağma suçundan hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, "yağma" suçundan hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi (31) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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