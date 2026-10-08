Haberler

Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ve 50 kilo tütün bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ve 50 kilo tütün bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak tütün satışına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreste 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi; şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak ürünlerin satışına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi.

Şüpheli Y.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

Sokak ortasında dehşeti yaşattı! Kadının yardım çığlıkları yürek yaktı
Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı

Bakan Tekin'den okul saldırıları için çok konuşulacak sözler
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

İstanbul'da çöken binada mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
Sibirya'daki veba şüphesi pandemi korkusu yarattı! Uzmanlar risk konusunda net konuştu

Şüphe olmaktan çıkıyor mu? Uzmanlar risk konusunda net konuştu
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar!

Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

Sahnede düşüp hastanelik olmuştu! Merve Özbey'den haber var