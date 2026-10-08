Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ve 50 kilo tütün bulundu

Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ve 50 kilo tütün bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak tütün satışına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreste 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi; şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak ürünlerin satışına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi.
Şüpheli Y.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı