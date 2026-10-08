Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ve 50 kilo tütün bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak ürünlerin satışına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi.

Şüpheli Y.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı