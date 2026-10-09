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Paris Bastille'de göstericiye diziyle vuran polise idari soruşturma açılacak

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Paris Emniyet Müdürlüğü, Bastille'de bir göstericinin yüzüne diziyle vurulmasına ilişkin idari soruşturma açılacağını bildirdi. Olay, lise ve üniversite öğrencilerinin daha iyi eğitim şartları için düzenlediği gösteride yaşandı; 2 polis yaralı göstericiyi yüzüstü yatırmıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin bir göstericinin yüzüne diziyle vurmasına ilişkin idari soruşturma açılacağı bildirildi.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, dün Paris'te Bastille Meydanı'nda polisin bir göstericiyi yakalayıp yüzüne diziyle vurduğu anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma açılacağı bildirildi.

Lise ve üniversite öğrencileri daha iyi eğitim şartları için dün Paris'te gösteri düzenlemişti.

Gösteride polis ve bazı göstericiler arasında arbede yaşanırken, 2 polis yaralı göstericiyi yakalayarak yüzüstü yere yatırmıştı.

Polislerden biri dizleriyle göstericinin üzerinde baskı uygularken, çevredeki diğer göstericiler yerdeki kişinin kan kaybetmekte olduğu konusunda ikazda bulunmuştu.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan lise eylemleri toplumun farklı kesimlerinin desteği ile birçok kente yayılarak büyüdü.

Şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi hakkında yasal işlem başlatılan eylemlerde, 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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