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Ankara'da eğitimlerini tamamlayan 67 yunus polisi mezun oldu

Ankara'da eğitimlerini tamamlayan 67 yunus polisi mezun oldu
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ANKARA Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği’nde temel eğitim kursunu tamamlayan 5'i kadın 67 yunus polisi, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın katıldığı törenle mezun oldu.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'nde temel eğitim kursunu tamamlayan 5'i kadın 67 yunus polisi, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın katıldığı törenle mezun oldu.

Keçiören'deki Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kurs Alanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene; Ankara Valisi Yakup Canbolat ile İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek katıldı. Törende konuşan Vali Yakup Canbolat, Ankara gibi büyük bir şehirde bu sorumluluğun katbekat önemli olduğunu ifade ederek, "Emniyet teşkilatımız; devletimizin vatandaşa en yakın olduğu kurumlardan biridir. Gece gündüz demeden görev yapan, gerektiğinde kendi canını ortaya koyarak vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyan polislerimiz, milletimizin huzuru için büyük bir sorumluluk taşımaktadır. 435 personeliyle, şehrimizin huzur ve güvenliğine önemli katkı sunan yunus ekiplerimiz bu yapıyı daha da güçlendirmektedir. Bugün 62 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 67 yeni arkadaşımız daha yunus ekibine katılıyor. Beş hafta süren temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımızın, edindikleri bilgi ve tecrübeyi sahadaki görevlerine en iyi şekilde yansıtacaklarına inanıyorum. Yunus ekiplerimizin; hızlı hareket kabiliyeti, olaylara kısa sürede müdahale edebilmesi, vatandaşımızla doğrudan temas içinde olması önemli bir görevi üstlendiğinizin en net göstergesidir" dedi. Törende, yunus polisleri tarafından akrobatik gösteriler yapılarak asayiş olayı senaryoları canlandırıldı. Tören, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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