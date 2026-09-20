Haberler

İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay: Moral olsun diye uyuşturucu ve dansözlü partiler düzenlemiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay: Moral olsun diye uyuşturucu ve dansözlü partiler düzenlemiş Haber Videosunu İzle
İsrail bağlantılı şebekeye operasyonda skandal detay: Moral olsun diye uyuşturucu ve dansözlü partiler düzenlemiş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği dev operasyonla çökertilen İsrail merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı çetesinde, aralarında İsrailli yöneticilerin de bulunduğu 200’den fazla şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, çete liderlerinin çağrı merkezi çalışanlarının performansını artırmak amacıyla çalışma alanlarında uyuşturucu, fuhuş ve dansözlü partiler düzenlediği ortaya çıktı.

  • MİT'in deşifre ettiği İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik İstanbul'da 18 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda 31 şirkete ait 40'tan fazla adrese baskın yapıldı; İlker Robert Hason, Karolin Levi Hason ve Amit Ygal gibi İsrail uyruklu üst düzey yöneticiler dahil 200'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
  • Şebekenin, çağrı merkezi çalışanlarının motivasyonunu artırmak için ofislere dansöz getirttiği, uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediği belgelendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) deşifre ettiği İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik İstanbul'da dev bir operasyon düzenlendi.

31 firmaya ait 40'tan fazla adrese yapılan baskınlarda İsrailli elebaşları gözaltına alınırken, şebekenin çalışanların moralini yüksek tutmak ve vurgunun devamını sağlamak amacıyla ofislerde uyuşturucu, fuhuş ve dansözlü eğlence partileri düzenlediği ortaya çıktı.

MİT VE EMNİYETTEN 40’I AŞKIN ADRESE ORTAK OPERASYON

MİT’in titiz takibi sonucu Türkiye ayağı ortaya çıkarılan İsrail merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı çetesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şirkete ait 40’ı aşkın adrese baskın yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

İSRAİLLİ YÖNETİCİLER DAHİL 200’DEN FAZLA GÖZALTI

Baskın yapılan adreste örgütün tepe yönetiminde yer alan kritik isimler de hedef alındı. Yapılan özel operasyonlarla İlker Robert Hason, Karolin Levi Hason ve Amit Ygal gibi dolandırıcılık ağının üst düzey yetkilisi olduğu belirlenen İsrail uyruklu şahısların yanı sıra 200’den fazla şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyallerin ilk incelemesinde şebekenin çalışma yöntemlerine dair skandal detaylara ulaşıldı.

ÇALIŞANLARA OFİSTE DANSÖZLÜ VE UYUŞTURUCULU MOTİVASYON

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; mağdurları dolandırmakla görevlendirilen çağrı merkezi çalışanlarının performansını ve moralini yüksek tutmak için akılalmaz yöntemlere başvurulduğu saptandı. İsrailli yöneticilerin, çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla doğrudan çalışma alanlarına dansöz getirtip oynattıkları, ayrıca düzenli olarak uyuşturucu ve fuhuş partileri tertip ettikleri belgelendi.

Kaynak: Haberler.com
Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi! İş birliği masaya yatırıldı

Bakan Memişoğlu duyurdu! Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi
Vedat Muriqi'den Eyüpspor'a karşı tarihi performans

Muhammed Salah'a nazire yaptı
Kahvaltıda birlikte ciğer yediler! Amedspor ve Beşiktaş taraftarından dostluk mesajı

Güne damga vuran buluşma!
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımbilgi772:

Daha ceza almadılar sorduğu soruya bak. Bu sitelere nasıl ödül veriyorlar?? İsrailli lerin ülkemizde yaptıklarına bakın ya!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark

Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark
Eurofighter Typhoon için İngiltere'de kritik temas! Türk heyeti Coningsby Hava Üssü'nde inceleme yaptı

Türk heyeti İngiltere'deki o üsse gitti! Eurofighter mesaisi
Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Bakanlık harekete geçti
Balkonda temizlik sonu oldu! 5. kattan düşen kadın kurtarılamadı

Temizlik yapayım derken canından oldu
Amedspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Kazanan lider olacak! İşte ilk 11'ler
Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi

4 gollü facia sonrası günün tek müjdeli haberi geldi