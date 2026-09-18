Emniyet Müdürleri Kararnamesi (TAM LİSTE) Hangi illerin emniyet müdürleri değişti, yeni görev yerleri nereler?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyet teşkilatındaki yeni görevlendirmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle belli oldu. Kararın ardından Emniyet Müdürleri Kararnamesi kapsamında hangi illerin emniyet müdürlerinin değiştiği ve yeni görevlendirmeler merak konusu oldu. Peki, hangi illerin emniyet müdürleri değişti, yeni görev yerleri nereler? Resmi Gazete Emniyet Müdürleri Kararnamesi haberimizde.
Emniyet teşkilatındaki yeni görevlendirmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın ardından belli oldu. Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 69 görev değişikliği gerçekleştirildi. Kararla 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 ilin mevcut emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Peki, hangi illerin emniyet müdürleri değişti, yeni görev yerleri nereler? Detaylar haberimizde.
EMNİYET MÜDÜRLERİ KARARNAMESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Kararnameyle toplam 69 atama gerçekleştirildi. Bunlar arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına yapılan atamalar, il emniyet müdürlüklerindeki değişiklikler ve merkez teşkilatındaki yeni görevlendirmeler yer aldı.
Kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay ile Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanı olarak görevlendirildi.
Kararname kapsamında Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Muş, Rize, Sinop, Şırnak ve Yalova il emniyet müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.
İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILAN ATAMALAR
Kararnameyle farklı illerde görev yapan emniyet müdürleri başka illere atanırken, bazı polis başmüfettişleri de il emniyet müdürlüğü görevine getirildi.
Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez Van İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal Rize İl Emniyet Müdürlüğüne, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ise Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne görevlendirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne, Personel Başkanı Ali Süllü Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne, Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne ve Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
POLİS BAŞMÜFETTİŞLERİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU
Kararname kapsamında polis başmüfettişleri de çeşitli illerin emniyet müdürlüğü görevlerine getirildi.
Ali Erkan Aktaşgül Amasya, Bülent Gürcan Bartın, Yusuf Fatih Atay Batman, Ayhan Karaduman Bayburt, Mehmet Darendeli Bingöl, Hikmet Ataman Bitlis ve Gökhan Dedebağı Burdur İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Esat Feryadi Doköz Erzincan, Mahmut Ay Erzurum, Mehmet Yüksel Gümüşhane, Nihat Özen Hatay, Eraslan Er Iğdır, Osman Tınmazol Karabük, Mustafa Çakır Kırklareli ve Arslan Bağrıaçık Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Arif Hakan Tandoğan Kütahya, Mustafa Varol Mardin, Cemal Dalman Muş, Sinan Dallı Nevşehir, Yavuz Doğan Şırnak ve Kenan Şengül Tokat İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
HANGİ İLLERİN EMNİYET MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ?
Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle il emniyet müdürlüğü görevlerinde değişikliğe gidilen iller arasında Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Rize, Samsun, Sinop, Şırnak, Tokat, Van ve Zonguldak yer aldı. Kararnameyle 39 ilin emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldığı açıklandı.
İllere göre görevlendirmeler kapsamında yeni emniyet müdürleri şöyle oldu:
Afyonkarahisar: Gökhan Demirtola
Amasya: Ali Erkan Aktaşgül
Aydın: Faruk Karaduman
Balıkesir: Serkan Karaman
Bartın: Bülent Gürcan
Batman: Yusuf Fatih Atay
Bayburt: Ayhan Karaduman
Bingöl: Mehmet Darendeli
Bitlis: Hikmet Ataman
Burdur: Gökhan Dedebağı
Çankırı: Osman Elbir
Çorum: Barış Erkol
Denizli: Ali Süllü
Diyarbakır: Murat Mutlu
Erzincan: Esat Feryadi Doköz
Erzurum: Mahmut Ay
Gaziantep: Serdar Büyükleblebici
Gümüşhane: Mehmet Yüksel
Hatay: Nihat Özen
Iğdır: Eraslan Er
İzmir: Ahmet Arıbaş
Kahramanmaraş: Beyti Kalaycı
Karabük: Osman Tınmazol
Kayseri: Sinan Ergen
Kırklareli: Mustafa Çakır
Kilis: Arslan Bağrıaçık
Kocaeli: Celal Özcan
Kütahya: Arif Hakan Tandoğan
Mardin: Mustafa Varol
Muş: Cemal Dalman
Nevşehir: Sinan Dallı
Rize: İsmail Karasakal
Samsun: Faruk Aydın
Sinop: Recep Tecimer
Şırnak: Yavuz Doğan
Tokat: Kenan Şengül
Van: Aytekin Canıtez
Zonguldak: İbrahim Kaba
Kararnameyle ayrıca İzmir'de Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Kocaeli'de ise Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan yeni il emniyet müdürü olarak görevlendirildi.
EGM MERKEZ TEŞKİLATINDA YENİ GÖREVLENDİRMELER
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kararname sonrasında merkez teşkilatındaki yeni görevlendirmeleri duyurdu. Buna göre Rüştü Yılmaz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı, Adnan Özdemir Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, Hüseyin Ediz Tercanoğlu Özel Harekat Başkanı olarak görevlendirildi.
Murat Türesin Personel Başkanı, Nihat Uzun Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı, Turgay Olgun Dış İlişkiler Daire Başkanı, Fatih Tatlıoğlu Güvenlik Daire Başkanı, Oykun İlgün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı, Beyhan Gürbüz Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili, Aydın Uğurlu Tanık Koruma Daire Başkanı ve Salih Gözüm Terörle Mücadele Daire Başkanı oldu.
Bakan Mustafa Çiftçi, paylaşımında görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine hizmetleri için teşekkür ederken, yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerine başarılar diledi.
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da yayımlanan atama kararlarının ardından yaptığı paylaşımda yeni görevlerine atanan ve görev yerleri değişen emniyet mensuplarına başarı diledi. Fidan, bugüne kadar yürütülen hizmetler ve emekler için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.