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Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişimi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararnamesi kapsamında, Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararnamesi kapsamında, Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Kararnameyle mevcut Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Atamalar, 18 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı karar kapsamında gerçekleştirildi.

Emniyet teşkilatında merkez ve taşra teşkilatını kapsayan kararnameyle çok sayıda il emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidilirken, bazı il emniyet müdürleri de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Yeni dönemde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü görevini Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman yürütecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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