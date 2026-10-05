Valilik açıkladı: İşte İstanbul'un 9 aylık suç bilançosu

İstanbul Valiliği, " İstanbul'un Huzuru Türkiye'nin Huzuru" başlıklı medya buluşmasında yılın ilk 9 ayına ait verileri paylaştı. Raporda terörden asayişe, organize suçtan kaçakçılığa, uyuşturucudan trafiğe, düzensiz göçten orman yangınlarına kadar pek çok alandaki veriler 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE 2 BİN 692 OPERASYON

Valiliğin verilerine göre, PKK/KCK, FETÖ, dini istismar eden ve sol terör örgütlerine yönelik operasyon sayısı 1 Ocak-30 Eylül 2025 döneminde 2 bin 244 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 20 artışla 2 bin 692'ye çıktı. Operasyonlarda yakalanan kişi sayısı yüzde 2,2 azalarak 4 bin 333'ten 4 bin 237'ye geriledi.

Tutuklanan kişi sayısı yüzde 15,1 azalışla 973'ten 826'ya, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların sayısı ise yüzde 22,7 azalışla 827'den 639'a düştü. Verilere münferit ve casusluk kapsamında yapılan operasyonların da dahil olduğu belirtildi.

KASTEN ÖLDÜRME OLAYLARI YÜZDE 27,7 AZALDI

Kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta toplam olay sayısı, yüzde 2 düşüşle 64 bin 510'dan 63 bin 253'e geriledi. Kasten öldürme olayları yüzde 27,7 azalarak 235'ten 170'e, cinsel suçlar yüzde 9,4 azalarak 3 bin 577'den 3 bin 239'a düştü. Kasten yaralama olayları yüzde 3,2 azalışla 30 bin 214'ten 29 bin 249'a, konut dokunulmazlığının ihlali yüzde 7,2 azalışla 693'ten 643'e, kişilerin huzur ve sükununu bozma olayları ise yüzde 3,6 azalışla 3 bin 594'ten 3 bin 464'e indi.

Aynı dönemde bazı suç türlerinde artış yaşandı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayları yüzde 10,1 artışla 447'den 492'ye, tehdit olayları yüzde 1,1 artışla 19 bin 332'den 19 bin 535'e, hakaret olayları ise yüzde 0,7 artışla 6 bin 418'den 6 bin 461'e çıktı. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,6'dan yüzde 99,7'ye yükseldi.

OTO HIRSIZLIĞI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta toplam olay sayısı yüzde 7 düşüşle 21 bin 18'den 19 bin 576'ya geriledi. En dikkat çekici düşüş yüzde 51,1 ile oto hırsızlığında yaşandı; olay sayısı 462'den 226'ya indi. Kapkaç olayları yüzde 42,7 azalarak 157'den 90'a, otodan hırsızlık yüzde 36,3 azalarak 619'dan 394'e, yankesicilik yüzde 25,6 azalarak 794'ten 591'e düştü.

Motosiklet hırsızlığı yüzde 16,3 azalışla 1.343'ten 1.124'e, evden hırsızlık yüzde 11,4 azalışla 2 bin 512'den 2 bin 225'e, yağma (gasp) olayları yüzde 11 azalışla 1.506'dan 1.340'a, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ise yüzde 3 azalışla 2 bin 703'ten 2 bin 622'ye geriledi. Dolandırıcılık olayları ise yüzde 0,4 artışla 10 bin 922'den 10 bin 964'e yükseldi. Mal varlığına karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 93,1'den yüzde 95,8'e çıktı.

7 ÖNEMLİ SUÇTA 21 BİN 151 YAKALAMA

Önemli 7 suçta yakalanan kişi sayısı, yüzde 0,1 azalışla 21 bin 163'ten 21 bin 151'e geriledi. Hırsızlık suçundan yakalananların sayısı yüzde 1,7 azalışla 4 bin 439'dan 4 bin 365'e, yağma (gasp) suçundan yakalananlar yüzde 4,7 azalışla 1.280'den 1.220'ye düştü. Kasten öldürme suçundan yakalananlar yüzde 0,8 azalışla 527'den 523'e, cinsel suçlardan yakalananlar yüzde 28,2 azalışla 954'ten 685'e, narkotik suçlardan yakalananlar ise yüzde 2,9 azalışla 5 bin 333'ten 5 bin 181'e geriledi.

Dolandırıcılık suçundan yakalananların sayısı yüzde 5,7 artışla 3 bin 655'ten 3 bin 864'e, kom suçlarından yakalananların sayısı ise yüzde 6,8 artışla 4 bin 975'ten 5 bin 313'e yükseldi.

11 BİN 457 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında ele geçirilen silah sayısı, yüzde 11,6 azalışla 12 bin 956'dan 11 bin 457'ye düştü. Yakalanan kişi sayısı yüzde 24 azalarak 13 bin 169'dan 10 bin 18'e, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 30 azalarak 2 bin 254'ten 1.576'ya geriledi.

Ele geçirilen tabanca sayısı yüzde 11 azalışla 8 bin 943'ten 7 bin 928'e, kurusıkı tabanca sayısı yüzde 21 azalışla 2 bin 393'ten 1.886'ya, av tüfeği sayısı ise yüzde 8 azalışla 1.476'dan 1.360'a indi. Uzun namlulu silah sayısında ise yüzde 97'lik artış yaşandı ve rakam 144'ten 283'e çıktı.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON YÜZDE 58 ARTTI

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı yüzde 58 artışla 64'ten 101'e yükseldi. Bu operasyonlarda yakalanan kişi sayısı yüzde 26 artışla 504'ten 634'e, tutuklananların sayısı yüzde 21 artışla 397'den 479'a, adli kontrol uygulananların sayısı ise yüzde 20 artışla 87'den 104'e çıktı. Yeni nesil suç örgütlerinden el konulan mal varlığının değeri ise yüzde 75 azalarak 6 milyon liradan 1,5 milyon liraya geriledi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN 58,6 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Organize suçlara yönelik operasyon sayısı yüzde 14 artışla 301'den 343'e çıktı. Yakalanan kişi sayısı yüzde 2,5 artışla 3 bin 900'den 3 bin 998'e, tutuklananların sayısı yüzde 5 artışla 2 bin 409'dan 2 bin 517'ye, adli kontrol uygulananların sayısı ise yüzde 13,5 artışla 971'den 1.102'ye yükseldi.

Operasyon yapılan organize suç örgütü sayısı 133'ten 130'a geriledi. Bu yıl operasyon düzenlenen örgütlerin 92'si kom, 20'si narkotik, 18'i siber alanında faaliyet gösteriyordu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayılar kom için 82, narkotik için 24, siber için 27 olarak kayda geçmişti. Organize suç örgütlerinden el konulan mal varlığının değeri yüzde 81 azalışla 312,6 milyar liradan 58,6 milyar liraya düştü.

KURŞUNLAMA OLAYLARI YÜZDE 48 AZALDI

Haraç, tehdit, yağma ve mala zarar verme nedenleriyle iş yeri ve ikametlere yönelik kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 90 olarak açıklandı. Propaganda ve eleman temini için kullanıldığı tespit edilen 1.974 sosyal medya hesabı kapatıldı.

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA TUTUKLU SAYISI YÜZDE 54 ARTTI

Kaçakçılığa yönelik operasyon sayısı yüzde 7 artışla 3 bin 70'ten 3 bin 280'e çıktı. Yakalanan kişi sayısı yüzde 9 artışla 3 bin 970'ten 4 bin 323'e, tutuklananların sayısı yüzde 54 artışla 139'dan 214'e, adli kontrol uygulananların sayısı ise yüzde 13 artışla 195'ten 220'ye yükseldi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerde tarihi eserler öne çıktı. Ele geçirilen tarihi eser sayısı yüzde 267 artışla 10 bin 394'ten 38 bin 141'e yükseldi. Emtia ürünleri yüzde 65 artışla 38 milyon 960 bin 527'den 64 milyon 349 bin 9 adede, kaçak sigara yüzde 26 artışla 1 milyon 912 bin 439'dan 2 milyon 409 bin 933 pakete, makaron ise yüzde 2,6 artışla 189 milyon 419 bin 800'den 194 milyon 296 bin 187 adede çıktı.

Ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı yüzde 45 azalışla 3 milyon 637 bin 995 litreden 1 milyon 992 bin 518 litreye, kaçak alkollü içki miktarı ise yüzde 33 azalışla 325 bin 972 litreden 215 bin 968 litreye geriledi. Önlenen vergi kaybı, yüzde 60 artışla 2 milyar liradan 3,2 milyar liraya yükseldi.

AKARYAKIT DENETİMLERİ YÜZDE 32 ARTTI

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan denetim sayısı, yüzde 32 artışla 3 bin 71'den 4 bin 53'e çıktı. Aynı dönemde ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı yüzde 45 azaldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 13 BİN 114 GÖZALTI

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188. maddesi kapsamında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon sayısı, yüzde 3,5 azalışla 8 bin 446'dan 8 bin 143'e geriledi. Yakalanan kişi sayısı yüzde 6,5 azalarak 14 bin 28'den 13 bin 114'e, tutuklananların sayısı yüzde 1 azalarak 6 bin 960'tan 6 bin 869'a, adli kontrol uygulananların sayısı ise yüzde 14 azalarak 3 bin 916'dan 3 bin 357'ye indi.

Eroin, kokain, esrar, skunk, afyon, metamfetamin ve bonzai gibi maddelerde ele geçirilen miktar, yüzde 0,3 azalışla 12,34 tondan 12,27 tona geriledi. Ecstasy, captagon ve sentetik ecza gibi maddelerde ele geçirilen miktar yüzde 49 azalarak 64 milyon 949 bin 691 adetten 33 milyon 238 bin 859 adede düştü. Ele geçirilen kenevir kökü sayısı ise yüzde 99,7 azalışla 1 milyon 100 bin 283'ten 2 bin 461'e indi.

OKUL ÇEVRESİ DENETİMLERİ YÜZDE 82 ARTTI

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında okul çevrelerinde yapılan denetim sayısı, yüzde 82 artışla 28 bin 833'ten 52 bin 469'a yükseldi. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirilen anne sayısı ise yüzde 53 azalışla 589 bin 103'ten 277 bin 604'e düştü.

SİBER SUÇLARDA 35 BİN 133 ŞAHIS VE HESAP TESPİT EDİLDİ

Siber alanda suç unsuru tespit edilen şahıs ve hesap sayısı, yüzde 4,5 artışla 33 bin 631'den 35 bin 133'e çıktı. Terörle iltisaklı olduğu tespit edilen hesap ve şahıs sayısı 1.651'den 1.244'e geriledi. Bu kapsamda yakalanan kişi sayısı 148'den 224'e, tutuklananların sayısı ise 10'dan 28'e yükseldi.

Bilişim, ödeme ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyon sayısı 663'ten 517'ye düştü. Ancak yakalanan kişi sayısı 1.983'ten 2 bin 401'e, tutuklananların sayısı ise 844'ten 1.136'ya çıktı.

ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK İSTİSMARINDA TUTUKLU SAYISI 4 KATA ÇIKTI

Çevrim içi çocuk istismarına yönelik operasyon sayısı 60'tan 50'ye geriledi. Bu operasyonlarda yakalanan kişi sayısı 140'tan 337'ye, tutuklananların sayısı ise 31'den 125'e yükseldi.

TRAFİKTE CAN KAYBI 107'YE YÜKSELDİ

İstanbul'daki toplam araç sayısı yüzde 5,6 artışla 6 milyon 136 bin 920'den 6 milyon 483 bin 85'e çıktı. Bu araçların motosiklet sayısı yüzde 9,7 artışla 885 bin 598'den 971 bin 480'e yükseldi. Trafikte görevli personel sayısı yüzde 2,7 artışla 4 bin 713'ten 4 bin 838'e çıkarken, ekip sayısı yüzde 3 azalışla 976'dan 947'ye geriledi.

Trafik denetimi sayısı yüzde 10,4 artışla 13 milyon 713 bin 976'dan 15 milyon 141 bin 212'ye yükseldi. İşlem yapılan araç sayısı ise yüzde 26,6 azalışla 4 milyon 132 bin 285'ten 3 milyon 34 bin 124'e geriledi.

YAYA CAN KAYBI YÜZDE 25 ARTTI

Ölümlü kaza sayısı yüzde 1 artışla 96'dan 97'ye, yaya can kayıpları dahil toplam can kaybı ise yüzde 2,9 artışla 104'ten 107'ye çıktı. Yaya can kaybı yüzde 25 artışla 32'den 40'a yükseldi. Yaralanmalı kaza sayısı yüzde 13 artışla 28 bin 399'dan 32 bin 94'e, yaralı sayısı ise yine yüzde 13 artışla 34 bin 822'den 39 bin 323'e çıktı.

KAZALARIN YÜZDE 64'Ü MOTOSİKLET KAYNAKLI

Valiliğin verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaklaşık yüzde 64'ü motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarından oluştu. Motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı yaralanmalı kaza sayısı yüzde 14 artışla 18 bin 29'dan 20 bin 551'e yükseldi. Bu araçların karıştığı ölümlü kaza sayısı ise yüzde 26 azalışla 35'ten 26'ya, can kaybı yüzde 24 azalışla 37'den 28'e geriledi.

Denetlenen motosiklet sayısı yüzde 27 artışla 1 milyon 993 bin 124'ten 2 milyon 524 bin 602'ye çıktı. İşlem yapılan motosiklet sayısı ise yüzde 12,6 azalarak 439 bin 534'ten 384 bin 76'ya düştü.

TİCARİ TAKSİ DENETİMLERİ YÜZDE 73 ARTTI

Okul servislerine yönelik denetimlerde denetlenen araç sayısı yüzde 15 artışla 29 bin 503'ten 33 bin 812'ye çıktı. İşlem yapılan okul servisi sayısı ise yüzde 28 azalışla 48 bin 238'den 35 bin 16'ya geriledi. Çakarlı araç denetimlerinde denetlenen araç sayısı yüzde 6 artışla 6 bin 103'ten 6 bin 491'e yükselirken, cezai işlem uygulanan araç sayısı yüzde 60 azalışla 445'ten 176'ya indi.

Ticari taksilere yönelik denetimlerde denetlenen araç sayısı yüzde 73 artışla 195 bin 870'ten 338 bin 85'e çıktı. İşlem yapılan taksi sayısı ise yüzde 2 artışla 99 bin 655'ten 101 bin 990'a yükseldi.

İSTANBUL'DAKİ YABANCI SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

İstanbul'da yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısı 30 Eylül 2025'te 947 bin 696 iken, 30 Eylül 2026 itibarıyla 1 milyon 3 bin 574'e yükseldi. İkamet izniyle bulunan yabancıların sayısı 516 bin 840'tan 612 bin 827'ye çıktı. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 428 bin 518'den 388 bin 399'a geriledi. Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların sayısı ise 2 bin 338'den 2 bin 348'e yükseldi.

MOBİL GÖÇ NOKTASINDA 27 BİN 273 DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Mobil Göç Noktası'nda kimlik denetimi yapılan kişi sayısı, yüzde 13,5 azalışla 967 bin 850'den 837 bin 53'e düştü. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 37 azalarak 43 bin 74'ten 27 bin 273'e, sınır dışı edilen yabancı sayısı ise yüzde 29 azalarak 32 bin 496'dan 23 bin 102'ye geriledi.

ORMANLIK ALANLARDA HAVADAN VE KARADAN DENETİM

İstanbul'un yüzde 44'ünün ormanlık alan olduğuna dikkat çekilen raporda, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde ormanlık alan ve mesire yerlerinde alınan tedbirlere de yer verildi. Bu kapsamda 79 orman yangınları mücadele ekibi, 40 orman koruma ekibi, 127 orman muhafaza memuru ve 268 emniyet ve jandarma ekibi görev yapıyor. Denetimlerde 23 TOMA, 9 İHA, 15 dron, 3 helikopter, 37 video kamera, 67 fotokapan ve 5 bot kullanılıyor.

ORMANLARA GİRİŞ VE ATEŞ YAKMA YASAĞI

1 Haziran-30 Eylül 2026 döneminde yaz mevsimi kapsamında ek tedbirler de alındı. Orman yangını riskini azaltmak amacıyla piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanları dışındaki ormanlık alanlara girmek 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Aynı dönemde mangal, tüp ve nargile gibi nedenlerle ateş yakmak da yasak kapsamına alındı. Havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı ise 28 Ekim'e kadar yasaklandı.

ORMAN YANGINI ŞÜPHELİSİ 11 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul genelinde 1 Haziran-30 Eylül 2026 döneminde 56 orman yangını çıktı ve 56 hektar alan zarar gördü. Orman yangınlarına ortalama müdahale süresi 12 dakika oldu. Giriş yasağı bulunan ormanlık alanlarda 1.516 kişi yakalandı ve 1.510 cezai işlem uygulandı. Orman yangını çıkardığı şüphesiyle yakalanan 24 kişiden 11'i tutuklandı.

2025'TE 202 HEKTAR ALAN YANDI

Raporda önceki yılların orman yangını verileri de paylaşıldı. İstanbul'da 2023 yılında 81 orman yangını çıktı ve 78 hektar ormanlık alan zarar gördü. 2024'te 75 yangında 23,7 hektar, 2025'te ise 86 yangında 202 hektar ormanlık alan zarar gördü. 2026 yılında çıkan 56 yangında 56 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

ZARAR GÖREN ALANLAR AĞAÇLANDIRILACAK

Valiliğin verilerine göre 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yangından zarar gören ormanlık alanların tamamı ağaçlandırıldı. 2026 yılında zarar gören alanların ise 11 Kasım 2026 Milli Ağaçlandırma Günü'nde ağaçlandırılacağı açıklandı.

Kaynak: Haberler.com